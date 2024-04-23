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После войны хотят сыграть с Пармой. Кривбасс объявил о создании команды Легенды Кривбасса

Премьер-лига
Обновлено

Команда будет участвовать в выставочных матчах не только в Украине, но и за рубежом

После войны хотят сыграть с Пармой. Кривбасс объявил о создании команды Легенды Кривбасса

fckryvbas.com

Новина українською

Криворожский "Кривбасс" на встрече ветеранов криворожских команд, выступавших за клубы города в разное время, объявил о создании ветеранской команды.

К существующей команде "Кривбасс-Ветеран", за которую выступают бывшие игроки клуба на городских и всеукраинских соревнованиях, добавляется команда "Легенда Кривбасса", которая сможет участвовать в выставочных матчах не только в Украине, но и за рубежом, сообщает официальный сайт клуба.

"Надеюсь, что создание команды станет примером для других клубов и впоследствии мы сможем организовать отдельный чемпионат, в котором УПЛ будет представлен своими легендарными футболистами.

Они смогут снова играть в футбол, испытать эмоции, которые испытывали раньше. А молодое поколение будет знать, кто писал историю любимой команды. Хотелось бы организовать товарищеский матч ветеранов "Кривбасса" и "Динамо", собрать средства на благотворительность и повторить финал Кубка Украины, когда мы, к сожалению, проиграли, но взять реванш через годы.

Конечно, когда закончится война, когда она закончится нашей победой, хотелось бы организовать на обновленном стадионе "Металлург" матч легенд клубов "Кривбасс" – "Парма". Неплохо, будь он матчем-открытием нашей арены. Но сначала нужно выиграть войну. Мы в это верим. Слава Украине, слава ВСУ, слава всем, кто защищает Украину", - заявил вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин.

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Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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ODESSIT_83 (Одесса)
23.04.2024 в 20:25
)))))))))))))))))))))))
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Комментарии 1
ODESSIT_83 (Одесса)
23.04.2024 в 20:25
)))))))))))))))))))))))
Ответить
0
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