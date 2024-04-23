После войны хотят сыграть с Пармой. Кривбасс объявил о создании команды Легенды Кривбасса

Криворожский "Кривбасс" на встрече ветеранов криворожских команд, выступавших за клубы города в разное время, объявил о создании ветеранской команды.

К существующей команде "Кривбасс-Ветеран", за которую выступают бывшие игроки клуба на городских и всеукраинских соревнованиях, добавляется команда "Легенда Кривбасса", которая сможет участвовать в выставочных матчах не только в Украине, но и за рубежом, сообщает официальный сайт клуба.