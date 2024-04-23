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Хорватский хавбек Зари рассказал, как его брата-близнеца в свое время пыталось заполучить Динамо

Премьер-лига
Обновлено

В то время Тома Башич еще играл за Бордо

Хорватский хавбек Зари рассказал, как его брата-близнеца в свое время пыталось заполучить Динамо

Фото: "The Laziali" / Автор неизвестен

Новина українською

Полузащитник луганской "Зари" Яков Башич рассказал, что его брата-близнеца Тому Башича, который принадлежит "Лацио", но на правах аренды выступает за "Салернитану", в свое время приглашало "Динамо".

– У Вас есть брат-близнец Тома, который принадлежит "Лацио", а выступает за "Салернитану". Насколько вы близки и советовались ли с ним по поводу переезда в Украину?

– Периодически мы общаемся о футболе. Бесспорно, мы проанализируем и разберем два гола, которые сегодня пропустила "Заря", обсудим некоторые моменты. Что касается Украины, то брат говорил мне... Точнее не так – я знал, что Тому когда-то приглашали в киевское "Динамо".

– Когда это было?

– Несколько лет назад. Кажется, он выступал за "Бордо". Они рассматривали его кандидатуру, но он оставался во Франции, а затем перешел в "Лацио". У него был отличный первый год. Но Тома – игрок атакующего плана, от него ждут голов и ассистов, то есть цифровых показателей. Как бы ты хорошо ни играл, должен давать статистику, результат. Сейчас он в аренде. Летом Тома вернется в "Лацио", там будет новый тренер. На предсезонной подготовке надо хорошо себя показать.

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Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
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