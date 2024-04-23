Луческу посетил тренировку Динамо

" Динамо " начало подготовку к матчу 27-го тура УПЛ с "Днепром-1", который состоится в субботу, 27 апреля.

Во вторник киевляне провели тренировку, которая была несколько облегченной, с акцентом на игровые упражнения и работу с мячом и продолжалась около двух часов.

Как отмечает пресс-служба клуба, Навин Малыш уже занимается в общей группе. С определенными ограничениями сегодня еще работал Владимир Бражко, но и он с завтрашнего дня будет полноценно заниматься вместе со всеми и будет постепенно готовиться к поединку с "Днепром-1".

Также на базе побывал бывший наставник Мирчи Луческу, который также сказал несколько теплых слов игрокам, с радостью пообщался с тренерами, администраторами, медицинским штабом и работниками клуба.

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Напомним, что Луческу также присутствовал на матче "Динамо" - "Полесье" (3:0).