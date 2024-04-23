Тренер Оболони: Во втором тайме Металлист 1925 наладил игру "ромбом"

Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко прокомментировал результат матча 25-го тура УПЛ с "Металлистом 1925" (1:1).

– Обеим командам нужно было побеждать, чтобы исправить турнирное положение, поэтому следовало рисковать в поисках кратчайших путей к воротам. Считаю, что в первом тайме у "Оболони" были все шансы, как говорится, закрыть игру.

– Но этого не произошло. Почему?

– "Оболонь" вышла вперед в дебюте, создала еще несколько опасных моментов. Однажды каркас ворот стал союзником харьковчан, а когда соперники нарушили правила в борьбе с Павлом Лукьянчуком, то арбитр не решился наказать номинальных хозяев пенальти. Все же, мы больше виноваты сами, потому что прицел у моих подопечных был сбит.

– Чем можно объяснить, что в начале второго тайма инициатива перешла к сопернику?

– В перерыве я просил ребят забыть о счете, продолжать высоко встречать харьковчан и используя фланги, диктовать условия. Однако видимо, не все меня услышали, потому что начали действовать с оглядкой на тылы, решив действовать на удержание счета. Воспользовавшись нашей пассивностью, харьковчане наладили игру "ромбом" в середине поля и постепенно перехватили инициативу. А потом мы еще и наступили на те же грабли, пропустив в ситуации, как это было в недавнем матче с "Александрией".

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– В концовке противостояния соперники действовали с открытым забралом, часто создавая голевые моменты. Но склонить чаши весов в свою сторону не удалось.

– Как у "Оболони", так и у харьковчан были проблемы с реализацией, поэтому счет и не изменился. Конечно, ничейному итогу больше всего обрадовались наши конкуренты. Но, как говорится, надежда умирает последней. Я не люблю загадывать и не занимаюсь подсчетами сколько очков еще надо набрать "Оболони", чтобы спастись от вылета. Сейчас просто выходим на каждый матч, как на финальный, а уже на финише увидим, кому из аутсайдеров повезет больше.