Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Верес на матч с Рухом все еще не рассчитывает на двух лидеров
Мрвальевич и Янаков все еще травмированы
instagram.com/veres.club
В матче 26-го тура УПЛ с "Рухом", который состоится 27 апреля, "
Как сообщает Sport.ua, Марк Мрвальевич и Денис Янаков продолжают восстанавливаться после повреждения задней поверхности бедра и в матче с "Рухом" точно не сыграет.
Клубный медперсонал прилагает усилия, чтобы они вернулись к игре на следующей неделе и смогли помочь "Вересу" в матче 27-го тура с "Минаем", который пройдет 6 мая.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что Мрвальевич в текущем сезоне провел за "Верес" 6 матчей и стал автором трех голов, а Янаков сыграл в 5 поединках, реализовав пенальти в матче 23-го тура с "Оболонью".
Популярное сейчас
- AS: На матч с Сосьедадом Анчелотти выпустит Кепу - в знак благодарности за помощь в серии пенальти в матче с Сити
- Вацко объявил, что его не пригасили комментировать матчи Евро-2024
- Оправданная нестабильность Лунина и неадекватность хейта Мудрика. Обзор топ-матчей уик-энда и ЛЧ
- Эль-Класико уже в воскресенье. Расписание футбола на 15 – 21 апреля
- Много сердец и секси-фотосессия. Как эффектная жена украинского футболиста отпраздновала свой день рождения. ФОТО
- 17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО