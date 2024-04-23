Верес на матч с Рухом все еще не рассчитывает на двух лидеров

В матче 26-го тура УПЛ с "Рухом", который состоится 27 апреля, " Верес " сыграет не в оптимальном составе.

Как сообщает Sport.ua, Марк Мрвальевич и Денис Янаков продолжают восстанавливаться после повреждения задней поверхности бедра и в матче с "Рухом" точно не сыграет.

Клубный медперсонал прилагает усилия, чтобы они вернулись к игре на следующей неделе и смогли помочь "Вересу" в матче 27-го тура с "Минаем", который пройдет 6 мая.

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Напомним, что Мрвальевич в текущем сезоне провел за "Верес" 6 матчей и стал автором трех голов, а Янаков сыграл в 5 поединках, реализовав пенальти в матче 23-го тура с "Оболонью".