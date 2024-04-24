  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Полесье заинтересовано в подписании защитника Ворсклы - Источник
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полесье заинтересовано в подписании защитника Ворсклы - Источник

Премьер-лига

Молодой игрок может сменить клубную прописку летом

Полесье заинтересовано в подписании защитника Ворсклы - Источник

Фото: УПЛ

Новина українською

"Полесье" заинтересовано летом усилиться футболистом "Ворсклы", пишет журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

По информации источника, житомиряне проявляют интерес к Илье Крупскому, трансферная стоимость которого оценивается в 400 тыс. у.е.

При этом полтавчане за флангового защитника рассчитывают выручить значительно больше. По слухам, в контракте 19-летнего футболиста прописана клаусула - 2 млн у.н.

В текущем сезоне Крупский провел 23 матча за "Ворсклу" во всех турнирах и отметился 2 ассистами. Согласно данным Transfermarkt, его соглашение с "зелено-белыми" действует до 31 декабря 2026 года.

По теме
yellow-arrow
СМИ: Бойко может продолжить карьеру в Карпатах
yellow-arrow
Башич: Мы хорошо играли против Шахтера, держались практически до самой концовки
yellow-arrow
Дерби в Милане, Лондоне и Ливерпуле плюс выезд Динамо в Днепр. Расписание футбола на 22 – 28 апреля
Ворскла (Полтава) Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Telegram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости