Полесье заинтересовано в подписании защитника Ворсклы - Источник

"Полесье" заинтересовано летом усилиться футболистом "Ворсклы", пишет журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

По информации источника, житомиряне проявляют интерес к Илье Крупскому, трансферная стоимость которого оценивается в 400 тыс. у.е.

При этом полтавчане за флангового защитника рассчитывают выручить значительно больше. По слухам, в контракте 19-летнего футболиста прописана клаусула - 2 млн у.н.

В текущем сезоне Крупский провел 23 матча за "Ворсклу" во всех турнирах и отметился 2 ассистами. Согласно данным Transfermarkt, его соглашение с "зелено-белыми" действует до 31 декабря 2026 года.