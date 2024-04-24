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Полесье заинтересовано в подписании защитника Ворсклы - Источник
Молодой игрок может сменить клубную прописку летом
Фото: УПЛ
"Полесье" заинтересовано летом усилиться футболистом "Ворсклы", пишет журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.
По информации источника, житомиряне проявляют интерес к Илье Крупскому, трансферная стоимость которого оценивается в 400 тыс. у.е.
При этом полтавчане за флангового защитника рассчитывают выручить значительно больше. По слухам, в контракте 19-летнего футболиста прописана клаусула - 2 млн у.н.
В текущем сезоне Крупский провел 23 матча за "Ворсклу" во всех турнирах и отметился 2 ассистами. Согласно данным Transfermarkt, его соглашение с "зелено-белыми" действует до 31 декабря 2026 года.
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