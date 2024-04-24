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Башич: Мы хорошо играли против Шахтера, держались практически до самой концовки

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Башич: Мы хорошо играли против Шахтера, держались практически до самой концовки

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Полузащитник "Зари" Яков Башич проанализировал поражение от "Шахтера" (1:2) в матче 25-го тура УПЛ.

- Яков, как оцените матч против "Шахтера"?

- Мы играли хорошо, держались практически до самой концовки. Конечно, "Шахтер" владел мячом, преобладал позиционно, но мы проводили опасные контратаки. В конце концов, нам удалось забить хороший гол. Обидно, что мы не смогли удержать этот результат до финального свистка.

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- В "Заре" вы обычно играете в опорной зоне, однако с "Шахтером" вышли на позиции центрального защитника. Как чувствовали себя в новой роли?

- Я имею опыт выступлений на этой позиции. Поэтому время от времени я могу прыгать с одной позиции на другую - из опорной зоны в защиту. Это не мое главное амплуа, впрочем так случилось, что два наших центрбека пропускали игру из-за дисквалификации. Следовательно, мне пришлось сыграть в обороне. Я хотел продемонстрировать свои лучшие качества. Это было близко, но, к сожалению, не сложилось.

- До 87-й минуты "Заря" действовала в защите без грубых ошибок. А потом случился стандартный навес с фланга.

- Наверное, я бы не сказал, что это недостаток концентрации. Возможно, все решил один шаг - следовало сделать его вперед или назад. Кросс с фланга был великолепным. В той ситуации непросто было принять правильное решение. К тому же в защите сегодня вышли несколько новых футболистов. Видимо, нам нужно немного больше времени.

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- Несмотря на большие кадровые проблемы, во втором матче с "Шахтером" ваша команда выглядела лучше?

- С точки зрения результата - бесспорно. Мы вели в счете 1:0. Если же говорить о контратаках, то я бы сказал, что мы были опаснее в первой игре. Да и "Шахтер" выглядел угрожающе в прошлый четверг, - сказал Башич.

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Источник:
Футбол 24
Опубликовал: Алина Ерофеева
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