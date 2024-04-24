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СМИ: Бойко может продолжить карьеру в Карпатах
Опытный кипер может покинуть "Полесье" летом
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Львовские "Карпаты" заинтересованы в услугах 36-летнего голкипера "Полесья" Дениса Бойко, сообщает Sport.ua.
Согласно данным источника, наставник львов Мирон Маркевич хочет усилить позицию голкипера опытным вратарем для выступлений в УПЛ, потому что прекрасно знает игровые возможности Бойко, ведь они работали вместе в "Днепре".
Контракт Бойко с житомирским клубом действует до конца сезона. После смены тренера Денис потерял место в стартовом составе. Спортивный директор "Полесья" Дарио Друди не видит перспектив дальнейшего сотрудничества с Бойко. Если вратарь не подпишет новый контракт с "Полесьем", то первым кандидатом на него будут "Карпаты".
Бойко является воспитанником "Динамо". Играл за "Оболонь", "Кривбасс", "Днепр", "Бешикташ", "Малагу" и "Динамо". В текущем сезоне Денис провел 21 матч за "Полесье" в УПЛ, в котором пропустил 19 голов.
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