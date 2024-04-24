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Второй раз кряду. Динамо забрало обе награды по итогам тура УПЛ

Премьер-лига

Представители киевлян больше всех впечатлили

Второй раз кряду. Динамо забрало обе награды по итогам тура УПЛ

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

УПЛ подвела итоги голосования за звания лучших игрока и тренера 25-го тура УПЛ.

На первом этапе претендентов отбирали журналисты и эксперты, после чего уже голосовали болельщики.

Награды достались представителям "Динамо". В голосовании среди футболистов победил полузащитник "бело-синих" Николай Шапаренко, который набрал 47% голосов в Instagram и 49,9% в Google Form. На счету хавбека гол в ворота "Полесья" (3:0).

Шапаренко опередил вингера "Шахтера" Кевина, защитника "Кривбасса" Рафаэла Бандейру и хавбека "ЛНЗ" Эйнела Соареша.

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Признание лучшего наставника получил коуч киевской команды Александрй Шовковский. Тренер удостоился 55% голосов болельщиков в Instagram и 51% в Google Form.

Его конкурентами были Марино Пушич ("Шахтер"), Ярослав Вишняк ("Колос") и Олег Дулуб ("ЛНЗ").

"Динамо" занимает 2-е место в таблице УПЛ. Отставание от лидирующего "Шахтера" составляет 4 очка.

Напомним, что по итогам 24-го тура награды забрали также представители "Динамо" - Владимир Бражко и Александр Шовковский.

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Александр Шовковский Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Kondor (Веселе)
24.04.2024 в 09:38
Давайте так і дальше.Вам же ніхто не мішає
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
24.04.2024 в 09:38
Давайте так і дальше.Вам же ніхто не мішає
Ответить
0
0

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