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Второй раз кряду. Динамо забрало обе награды по итогам тура УПЛ
Представители киевлян больше всех впечатлили
Фото: ФК Динамо Київ
УПЛ подвела итоги голосования за звания лучших игрока и тренера 25-го тура УПЛ.
На первом этапе претендентов отбирали журналисты и эксперты, после чего уже голосовали болельщики.
Награды достались представителям "Динамо". В голосовании среди футболистов победил полузащитник "бело-синих" Николай Шапаренко, который набрал 47% голосов в Instagram и 49,9% в Google Form. На счету хавбека гол в ворота "Полесья" (3:0).
Шапаренко опередил вингера "Шахтера" Кевина, защитника "Кривбасса" Рафаэла Бандейру и хавбека "ЛНЗ" Эйнела Соареша.
Признание лучшего наставника получил коуч киевской команды Александрй Шовковский. Тренер удостоился 55% голосов болельщиков в Instagram и 51% в Google Form.
Его конкурентами были Марино Пушич ("Шахтер"), Ярослав Вишняк ("Колос") и Олег Дулуб ("ЛНЗ").
"Динамо" занимает 2-е место в таблице УПЛ. Отставание от лидирующего "Шахтера" составляет 4 очка.
Напомним, что по итогам 24-го тура награды забрали также представители "Динамо" - Владимир Бражко и Александр Шовковский.
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