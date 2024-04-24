Второй раз кряду. Динамо забрало обе награды по итогам тура УПЛ

УПЛ подвела итоги голосования за звания лучших игрока и тренера 25-го тура УПЛ.

На первом этапе претендентов отбирали журналисты и эксперты, после чего уже голосовали болельщики.

Награды достались представителям "Динамо". В голосовании среди футболистов победил полузащитник "бело-синих" Николай Шапаренко, который набрал 47% голосов в Instagram и 49,9% в Google Form. На счету хавбека гол в ворота "Полесья" (3:0).

Шапаренко опередил вингера "Шахтера" Кевина, защитника "Кривбасса" Рафаэла Бандейру и хавбека "ЛНЗ" Эйнела Соареша.

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Признание лучшего наставника получил коуч киевской команды Александрй Шовковский. Тренер удостоился 55% голосов болельщиков в Instagram и 51% в Google Form.

Его конкурентами были Марино Пушич ("Шахтер"), Ярослав Вишняк ("Колос") и Олег Дулуб ("ЛНЗ").

"Динамо" занимает 2-е место в таблице УПЛ. Отставание от лидирующего "Шахтера" составляет 4 очка.

Напомним, что по итогам 24-го тура награды забрали также представители "Динамо" - Владимир Бражко и Александр Шовковский.