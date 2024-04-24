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Шевчук рассказал о встрече с Луческу: У него есть большое желание работать

Премьер-лига

Экс-игрок "Шахтера" встретился со своим бывшим тренером

Шевчук рассказал о встрече с Луческу: У него есть большое желание работать

Фото: ФК Олимпик Донецк

Новина українською

Бывший игрок "Шахтера" Вячеслав Шевчук, который сейчас работает генеральным менеджером "Руха", рассказал о встрече с экс-тренером "горняков" и Динамо Мирчей Луческу.

- Вячеслав, увидел у вас в инстаграме, что вы встречались с Луческу во время его визита в Киев.

- Да что тут говорить? Мы просто старые друзья, встретились и посидели вместе. Мистер - это легенда мирового футбола, который отдал Украине много своих знаний. Он - большая фигура для нашего футбола.

- Как вы с ним встретились?

- Мистер мне позвонил и сказал, что сейчас в Киеве, предложил встретиться. У нас с ним очень хорошие отношения, нас многое связывает.

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- Луческу присутствовал на матче "Динамо" с "Полесьем". Он рассказывал, кто ему понравился?

- Ему нравится много молодых игроков из УПЛ: и из "Динамо", и из "Шахтера", и из "Полесья", и из "Руха". Мистер любит молодежь. У нас очень сильная страна в плане развития футболистов. Надо работать.

- Сборная Украины на Евро-2024 попала в одну группу с Румынией. Луческу будет консультировать наших соперников перед матчем с командой Реброва?

- Я не думаю, что он будет их консультировать. Но я точно знаю, что Мистер хочет еще поработать. У него есть силы и эмоции - это факт. Он живет футболом каждый день. Мы в течение нашего ужина смотрели матчи и разговаривали только о футболе.

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- Какие матчи смотрели?

- "Сивасспор" - "Фенербахче", которые сыграли в результативную ничью - 2:2. Мистер смотрит разные лиги: УПЛ, Серию А, турецкую Суперлигу, и знает всех игроков. Другими словами - он в теме.

- Учитывая, что вы смотрели "Фенербахче", то Луческу все же возглавит "Бешикташ"?

- Я не знаю. Это будет выбор Мистера. Я уверен, что у него будут приглашения. Повторюсь, у него есть большое желание работать.

- Не говорили с ним о нашей группе на Евро-2024, где кроме Румынии, есть еще сборные Бельгии и Словакии?

- Он всегда говорит, что у нашей сборной очень большой потенциал. Наша команда показывает хорошую игру, у нас есть много качественных футболистов и молодых талантов, - отметил Шевчук.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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