Лавриненко назвал топ-3 игроков, ставших для него открытием этого сезона

Бывший главный тренер "Ингульца" и "Вереса" Сергей Лавриненко назвал топ-3, по его мнению, футболистов, которые стали открытием нынешнего сезона УПЛ.

"Игрок, который пришел в "Верес" из Первой лиги - Евгений Шевченко. Он сразу влился в коллектив и очень хорошо провел этот сезон. Не многие игроки его профайла показывают такую отличную игру в этом сезоне.

Также я бы отметил защитника "Руха" Богдана Слюбика, этот игрок мне очень нравится. И, пожалуй, Илья Квасница. Он неплохо заявил о себе, но ему еще не хватает стабильности", - сказал Лавриненко в интервью ТаТоТаке.