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Лавриненко назвал топ-3 игроков, ставших для него открытием этого сезона
В его список попали представители "Руха" и "Вереса"
Фото: ФК Інгулець / Автор невідомий
Бывший главный тренер "Ингульца" и "Вереса" Сергей Лавриненко назвал топ-3, по его мнению, футболистов, которые стали открытием нынешнего сезона УПЛ.
"Игрок, который пришел в "Верес" из Первой лиги - Евгений Шевченко. Он сразу влился в коллектив и очень хорошо провел этот сезон. Не многие игроки его профайла показывают такую отличную игру в этом сезоне.
Также я бы отметил защитника "Руха" Богдана Слюбика, этот игрок мне очень нравится. И, пожалуй, Илья Квасница. Он неплохо заявил о себе, но ему еще не хватает стабильности", - сказал Лавриненко в интервью ТаТоТаке.
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