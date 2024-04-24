Футболисты Миная посетили военных в госпитале

В понедельник, 22 апреля Александр Кемкин произвел хорошее впечатление не только своей игрой. После матча с "Рухом" вратарь "Миная" (1:1) решил сделать приятный сюрприз военному - отправился на встречу, чтобы подарить тому свои игровые перчатки. У сына украинского защитника в тот день был день рождения, поэтому футбольный презент получился актуальным.

А следующей остановкой минайцев Александра Кемкина, Егора Гуничева, Тимура Кораблина и Евгения Скибы стал госпиталь, где лечатся наши герои. В весенней части чемпионата военные регулярно посещают домашние матчи "Миная" в УПЛ. Футболисты решили поблагодарить за поддержку на стадионе. А больше - за то, что Украина продолжает борьбу с оккупантом. И все это - благодаря титаническим усилиям наших военных.

Оказалось, что один из бойцов, который получил ранения на фронте - из Краматорска. Поэтому встреча с донбасским земляком из Славянска Егором Гуничевым получилась особенно теплой.

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Фото: ФК Минай