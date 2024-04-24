Шацких: Динамо будет бороться за чемпионство до последнего

Легендарный нападающий "Динамо", а ныне главный тренер "Пахтакора" Максим Шацких прокомментировал победу киевлян над "Полесьем" (3:0) и оценил шансы киевской команды на чемпионство.

– Какие у вас впечатления от матча "Динамо" – "Полесье"?

– Шансов у "Полесья" было немного. Я бы даже сказал, что их практически не было. Я думаю, что счёт – по игре. «Динамо» победило уверенно, хотя киевляне могли забивать гораздо больше.

Читайте также Луческу посетил тренировку Динамо

– Ожидали ли вы, что "Динамо" победит настолько легко? Учитывая еще и то, что в первом круге «бело-синие» уступили "Полесью".

– Нет, конечно, не ожидал такого. Но, судя по тому, как "Динамо" набрало ход в последних матчах, то в принципе… У "Полесья" еще была смена тренера, а это всегда небольшой стресс для команды. Могло быть что угодно, но случилось так, как случилось. "Динамо" полностью переиграло житомирскую команду, абсолютно.

– Сейчас на поле вернулись Ярмоленко и Буяльский, Шапаренко набрал отличную форму. Насколько это важно для "Динамо".

– Очень важно, ведь это – лидеры команды. Без них "Динамо" гораздо сложнее, скажем так. Слава Богу, что они вернулись в строй и придали, я думаю, немного другую картинку той игре, которую команда сейчас показывает.

– В матче с "Полесьем" снова забил Ванат, он сейчас уверенно лидирует в бомбардирской гонке УПЛ. В качестве его конкурентов в команде Пономаренко и Супряга. Смогут ли они составить серьезную конкуренцию на фоне такой результативности основного форварда?

– Могут, конечно. Но, для того чтобы навязывать конкуренцию, нужно играть. Еще немало туров осталось, при этом достаточно тяжелых. Всё может быть.

– В последнее время в "Динамо" стабилизировалась игра в обороне, начал играть молодой Михавко. Раньше постоянно ходили слухи, что киевляне намерены подписать нового центрального защитника, но, учитывая хорошую игру Тараса, нужно ли "бело-синим" искать нового центрбека?

– Конечно, нужно искать. Я считаю, что должна быть конкуренция. Если этой конкуренции не будет, молодой парень не будет расти. Не нужно торопиться слишком сильно. Михавко сыграл 1-2 игры хорошо, слава Богу. Время покажет, как он будет держать на длинной дистанции свой уровень. Профессиональный уровень в плане стабильности. Это самое важное.

– Сейчас "Динамо" отстает от "Шахтера" на 4 очка, однако впереди еще много туров, включая очную игру с горняками. Учитывая такое положение, как вы оцените шансы киевлян стать чемпионами?

– Конечно, шансы у "Динамо" еще есть. Почему нет? Я знаю, что "Динамо" будет бороться за чемпионство до последнего. Плюс стыковая игра будет с "Шахтером", так что, вполне возможно, в какой-то степени в этой игре что-то будет решаться. Может быть, не знаю. Опять же, предстоит еще много игр. Вся борьба за чемпионство – впереди. У "Динамо" еще очень хорошие шансы на чемпионство, - считает Шацких.