Шевчук: У Руха очень много молодых перспективных футболистов

Генеральный менеджер "Руха" Вячеслав Шевчук высказался по поводу своего назначения во львовском клубе.

- Как вам работается на должности генерального менеджера "Руха"?

- Все прекрасно, у нас прекрасная коммуникация с командой и руководством. Я давно в дружеских рабочих отношениях с "Рухом". У "Руха" очень классная инфраструктура и много молодых перспективных футболистов. В первой команде средний возраст - 21 год, и многие игроки выступают в юношеских и молодежной сборных. Верим, что в будущем они будут расти и дорастут до национальной команды.

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- Сейчас много пишут о Слюбике и Кваснице, что ими интересуются наши гранды.

- Об этом еще рано говорить. Они одаренные игроки, но еще слишком молодые, поэтому стабильности нет. Им нужно себя проявить еще в "Рухе". А потом все будет. Главное - чтобы они не останавливались в росте, - сказал Шевчук.