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Путем жеребьевки. УАФ выбрала арбитров на матчи 26-го тура УПЛ

Премьер-лига

Уже знакомая процедура

Путем жеребьевки. УАФ выбрала арбитров на матчи 26-го тура УПЛ

Фото: УАФ

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Комитеты УАФ назначили бригады арбитров на матчи 26-го тура УПЛ с помощью жеребьевки.

Саму жеребьевку провели главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко и спортивный директор лиги Максим Степаненко.

Напомним, что о внедрении процедуры жеребьевки при назначении арбитров говорил в своей программе президент УАФ Андрей Шевченко.

В итоги, жребий назначил на матчи следующие бригады.

26-й тур

27.04.2024

"Днепр-1" - "Динамо". Днепр. Стадион "Днепр-Арена". 13:00. Арбитр - Иванов Ю. В. (Донецкая обл.), арбитр ВАА - Омельченко А. В. (Славянск),

"Минай" - "Черноморец". Минай. Стадион "Минай-Арена". 13:00. Арбитр - Резников Д. М. (Каменское), Арбитр ВАА - Коваленко А. А. (Полтава),

"ЛНЗ" - "Шахтер". Черкассы. Центральный стадион. 15:30. Арбитр - Копиевский В. В. (Кропивницкий), Арбитр ВАА - Козыряцкий М. С. (Запорожье),

"Рух" - "Верес". Львов. Стадион "Арена Львов". 18:00. Арбитр - Соловьян А. М. (Киевская обл.), Арбитр ВАА - Пасхал И. Ю. (Херсон),

28.04.2024

"Заря" - "Оболонь". Киев. Стадион "Левый берег". 13:00. Арбитр - Афанасьев А. А. (Харьков), Арбитр ВАА - Романов В. М. (Днепр),

"Колос" - "Александрия". Ковалевка. Стадион "Колос". 15:30. Арбитр - Деревинский А. А. (Хмельницкий), Арбитр ВАА - Панчишин Д. И. (Харьков),

"Кривбасс" - "Металлист 1925". Кривой Рог. СК "Горняк". 18:00. Арбитр - Шандор О. А. (Львов), Арбитр ВАА - Блавацкий Р. А. (Львов),

29.04.2024

"Полесье" - "Ворскла". Житомир. Центральный стадион. 18:00. Арбитр - Балакин Н. А. (Киевская обл.), Арбитр ВАА - Новохатний В. В. (Черкассы).

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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