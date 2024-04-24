Путем жеребьевки. УАФ выбрала арбитров на матчи 26-го тура УПЛ

Комитеты УАФ назначили бригады арбитров на матчи 26-го тура УПЛ с помощью жеребьевки.

Саму жеребьевку провели главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко и спортивный директор лиги Максим Степаненко.

Напомним, что о внедрении процедуры жеребьевки при назначении арбитров говорил в своей программе президент УАФ Андрей Шевченко.

В итоги, жребий назначил на матчи следующие бригады.

26-й тур

27.04.2024

"Днепр-1" - "Динамо". Днепр. Стадион "Днепр-Арена". 13:00. Арбитр - Иванов Ю. В. (Донецкая обл.), арбитр ВАА - Омельченко А. В. (Славянск),

"Минай" - "Черноморец". Минай. Стадион "Минай-Арена". 13:00. Арбитр - Резников Д. М. (Каменское), Арбитр ВАА - Коваленко А. А. (Полтава),

"ЛНЗ" - "Шахтер". Черкассы. Центральный стадион. 15:30. Арбитр - Копиевский В. В. (Кропивницкий), Арбитр ВАА - Козыряцкий М. С. (Запорожье),

"Рух" - "Верес". Львов. Стадион "Арена Львов". 18:00. Арбитр - Соловьян А. М. (Киевская обл.), Арбитр ВАА - Пасхал И. Ю. (Херсон),

28.04.2024

"Заря" - "Оболонь". Киев. Стадион "Левый берег". 13:00. Арбитр - Афанасьев А. А. (Харьков), Арбитр ВАА - Романов В. М. (Днепр),

"Колос" - "Александрия". Ковалевка. Стадион "Колос". 15:30. Арбитр - Деревинский А. А. (Хмельницкий), Арбитр ВАА - Панчишин Д. И. (Харьков),

"Кривбасс" - "Металлист 1925". Кривой Рог. СК "Горняк". 18:00. Арбитр - Шандор О. А. (Львов), Арбитр ВАА - Блавацкий Р. А. (Львов),

29.04.2024

"Полесье" - "Ворскла". Житомир. Центральный стадион. 18:00. Арбитр - Балакин Н. А. (Киевская обл.), Арбитр ВАА - Новохатний В. В. (Черкассы).