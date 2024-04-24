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За ним смотрят скауты. Хавбек Динамо заинтересовал европейские клубы

Премьер-лига

Киевляне пока не собираются продавать футболиста

За ним смотрят скауты. Хавбек Динамо заинтересовал европейские клубы

fcdynamo

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Владимир Бражко заинтересовал европейские клубы, которые сейчас посылают скаутов следить за игрой украинца. Об этом рассказал украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык.

"Я думаю, что в ближайшее время он станет одним из самых ярких футболистов "Динамо". Тем более за ним уже начинаются гоняться из Европы, начинают смотреть.

За ним приезжают… Не буду пока называть клубы, потому что снова скажут, что я продаю Бражко. Но знаю, что за ним смотрят, посылают своих скаутов, они смотрят.

Думаю, что в ближайшее время его не продадут. Те цены, которые пока предлагаются – они несерьезные", – отметил Цыганык.

В этом сезоне Бражко провел 25 матчей за киевлян во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 млн евро.

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Источник:
Циганик LIVE
Опубликовал: Алина Ерофеева
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