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Хорват Зари: Не ожидал такого количества ям на дорогах в Украине
Яков Башич рассказал, что его удивило в нашей стране
zarya-lugansk.com
Хорватский полузащитник "Зари" Яков Башич порассуждал о чемпионате Украины, а также рассказал, что его удивило в нашей стране.
- Как насчет вашего будущего?
- Я стараюсь концентрироваться прежде всего на следующей игре. В конце концов, мне сейчас 27 лет. Я уже не молодой, но и не возрастной футболист. Все будет зависеть от того, как я себя проявлю. Мне надо еще лучше изучить эту лигу. Надеюсь, со временем я смогу играть сильнее. А там посмотрим, что случится.
- Тем не менее вы уже достаточно знакомы с украинской Премьер-лигой, чтобы сделать свой прогноз на то, кто станет чемпионом?
- О, это трудно, очень трудно. Думаю, "Шахтер" выиграет. У "Динамо" тоже хорошая команда. Однако "Шахтер" все держит под контролем и возьмет свое.
- Раньше вы были знакомы с легендой "горняков" Дарио Срной?
- Я знал его только, как футболиста национальной сборной Хорватии, за которым следил еще ребенком. Знаю все о нем, но мы раньше не встречались.
- С украинским футболом вы уже знакомы. Как насчет того, что вас окружает в повседневной жизни? Есть ли вещи, которые удивили вас в Украине?
- Наверное, я не ожидал такого количества ям на дорогах. Их достаточно в некоторых частях Киева. Или же вспоминаю дорогу, когда мы ехали в "Александрию" на выезд. Кое-где все выглядело таким образом, будто на дорогу падали гранаты. Ухабов было очень много, - рассказал Башич.
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