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Два игрока Руха заинтересовали клуб Серии А - Источник
Украинцы могут продолжить карьеру за рубежом
Фото: ФК Рух
Клуб Серии А рассматривает вариант с подписанием двух футболистов "Руха", утверждает Sport24.ua.
По информации источника, защитник Виталий Роман и голкипер Дмитрий Ледвий попали на радары "Удинезе".
"Фриульцы" обратили внимание на Романа еще в матчах юношеской команды львовян против "Интера" и "Милана". А отслеживая оборонца, "Удинезе" присмотрелся и к Ледвию, который в этом сезоне стал первым номером "Руха".
В текущем сезоне Роман провел 22 матча за львовский клуб и оформил 1 ассист. В активе Ледвия 23 поединка, в которых он пропустил 21 мяч и 7 раз сохранил собственные ворота "на замке".
"Удинезе" занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А.
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