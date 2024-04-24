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Два игрока Руха заинтересовали клуб Серии А - Источник

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Два игрока Руха заинтересовали клуб Серии А - Источник

Фото: ФК Рух

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Клуб Серии А рассматривает вариант с подписанием двух футболистов "Руха", утверждает Sport24.ua.

По информации источника, защитник Виталий Роман и голкипер Дмитрий Ледвий попали на радары "Удинезе".

"Фриульцы" обратили внимание на Романа еще в матчах юношеской команды львовян против "Интера" и "Милана". А отслеживая оборонца, "Удинезе" присмотрелся и к Ледвию, который в этом сезоне стал первым номером "Руха".

В текущем сезоне Роман провел 22 матча за львовский клуб и оформил 1 ассист. В активе Ледвия 23 поединка, в которых он пропустил 21 мяч и 7 раз сохранил собственные ворота "на замке".

"Удинезе" занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А.

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Удинезе Рух (Львов) Виталий Роман Дмитрий Ледвий
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Источник:
Sport24.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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