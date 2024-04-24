Два игрока Руха заинтересовали клуб Серии А - Источник

Клуб Серии А рассматривает вариант с подписанием двух футболистов "Руха", утверждает Sport24.ua.

По информации источника, защитник Виталий Роман и голкипер Дмитрий Ледвий попали на радары "Удинезе".

"Фриульцы" обратили внимание на Романа еще в матчах юношеской команды львовян против "Интера" и "Милана". А отслеживая оборонца, "Удинезе" присмотрелся и к Ледвию, который в этом сезоне стал первым номером "Руха".

В текущем сезоне Роман провел 22 матча за львовский клуб и оформил 1 ассист. В активе Ледвия 23 поединка, в которых он пропустил 21 мяч и 7 раз сохранил собственные ворота "на замке".

"Удинезе" занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А.