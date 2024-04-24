"Он очень яркий футболист". Источник назвал игрока, которого Динамо вернет из аренды

Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык поделился мыслями относительно полузащитника "Динамо" Александра Яцыка, который сейчас играет в аренде в "Заре".

"Яцык стопроцентно вернется в "Динамо", потому что он очень яркий футболист. Я думаю, что шанс проявить себя в "Динамо" у него будет. Но сейчас там Андриевский, Шапаренко, Бражко, Буяльский, Шепелев, а о Царенко мы уже вообще забыли, практически его не видим. То есть очень серьезная конкуренция.

Однако Яцык - яркий футболист. Думаю, что он своего времени дождется. Если уедут Шапаренко или Буяльский, то, я думаю, что Яцык окажется в "Динамо". Был бы Бражко, если бы Сидорчук не захотел поехать? Я сомневаюсь", - сказал Цыганык.