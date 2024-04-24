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"Он очень яркий футболист". Источник назвал игрока, которого Динамо вернет из аренды

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"Он очень яркий футболист". Источник назвал игрока, которого Динамо вернет из аренды

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык поделился мыслями относительно полузащитника "Динамо" Александра Яцыка, который сейчас играет в аренде в "Заре".

"Яцык стопроцентно вернется в "Динамо", потому что он очень яркий футболист. Я думаю, что шанс проявить себя в "Динамо" у него будет. Но сейчас там Андриевский, Шапаренко, Бражко, Буяльский, Шепелев, а о Царенко мы уже вообще забыли, практически его не видим. То есть очень серьезная конкуренция.

Однако Яцык - яркий футболист. Думаю, что он своего времени дождется. Если уедут Шапаренко или Буяльский, то, я думаю, что Яцык окажется в "Динамо". Был бы Бражко, если бы Сидорчук не захотел поехать? Я сомневаюсь", - сказал Цыганык.

В текущем сезоне Яцык провел 21 поединок за луганчан во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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Заря (Луганск) Динамо (Киев) Игорь Цыганык Александр Яцык
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Источник:
Циганик LIVE
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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balamyt (Boston)
24.04.2024 в 15:01
Пучков не сказал о том что. Трудно добиватся результата. с короткой скамейкой и без. Легионеров...тем более в. ЕВРО кубках..Хотели играть на родном стадионе. в. Днепре..без зрителей и легионеров...вот и сдулимсь...Нужно било остаться в Ивано Франковске...но мало видно. бюджета...В общем-то Днепр1 теряет стимул для борьбы...Так что лидерство Шахтера и ДинамоК сегодня более обьективно..Жаль. игроков. Днепра1 и тренера...Задачи озвученные руководством клуба не совпадает со статусом. Днепра..как фут. ЕВРО командой. Будем терять лидеров Днепр1 .Вот и сдулись
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Комментарии 1
balamyt (Boston)
24.04.2024 в 15:01
Пучков не сказал о том что. Трудно добиватся результата. с короткой скамейкой и без. Легионеров...тем более в. ЕВРО кубках..Хотели играть на родном стадионе. в. Днепре..без зрителей и легионеров...вот и сдулимсь...Нужно било остаться в Ивано Франковске...но мало видно. бюджета...В общем-то Днепр1 теряет стимул для борьбы...Так что лидерство Шахтера и ДинамоК сегодня более обьективно..Жаль. игроков. Днепра1 и тренера...Задачи озвученные руководством клуба не совпадает со статусом. Днепра..как фут. ЕВРО командой. Будем терять лидеров Днепр1 .Вот и сдулись
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