Шахтер летом готов отпустить Тоирова, но при условии, что не в Россию

"Шахтер" этим летом отпустит 19-летнего вингера команды Хусрава Тоирова, сообщает "Футбол 24".

Марино Пушич на него не рассчитывает, поэтому "горняки" рассматривают возможность как полноценной продажи игрока, так и аренды его другим клубом.

Такжи источник отмечает, что важное условие от Шахтера в этом переходе – новый клуб Тоирова должен быть не из России. Если ему не найдут клуб за границей, отдадут в аренду какому-нибудь из клубов УПЛ.

Напомним, Хусрав Тоиров присоединился к Шахтеру в марте 2023 года и с того момента провел за первую команду дончан всего два матча, преимущественно играя за U-19.

Также недавно игрок попал в скандал, поставил лайк под постом в Инстаграме о победе России над Сербией (4:0) в товарищеском матче, после чего "Шахтер" оштрафовал игрока на месячную зарплату.