Не только Полесье. Агент 19-летнгего защитника Ворсклы рассказал об интересе и зарубежных клубов

Агент 19-летнгео защитника "Ворсклы" Ильи Крупского Константин Сосенко подтвердил интерес к своему клиенту со стороны житомирского "Полесья" .

"Я подтверждаю интерес "Полесья" к Крупскому, но о суммах говорить не буду. Также есть интерес от зарубежных клубов.

Им интересуется "Спарта" (Прага), и не только. На финал Кубка Украины посмотреть за Крупским приедут скауты "Маккаби" (Хайфа)", - рассказал Сосенко.