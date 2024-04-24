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Не только Полесье. Агент 19-летнгего защитника Ворсклы рассказал об интересе и зарубежных клубов

Премьер-лига
Обновлено

Илья Крупский в своем возрасте показывает перспективную игру

Не только Полесье. Агент 19-летнгего защитника Ворсклы рассказал об интересе и зарубежных клубов

Фото: ФК Ворскла

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Агент 19-летнгео защитника "Ворсклы" Ильи Крупского Константин Сосенко подтвердил интерес к своему клиенту со стороны житомирского "Полесья".

"Я подтверждаю интерес "Полесья" к Крупскому, но о суммах говорить не буду. Также есть интерес от зарубежных клубов.

Им интересуется "Спарта" (Прага), и не только. На финал Кубка Украины посмотреть за Крупским приедут скауты "Маккаби" (Хайфа)", - рассказал Сосенко.

Напомним, что в текущем сезоне Крупский провел 23 матча за "Ворсклу" во всех турнирах и отметился 2 ассистами. Согласно данным Transfermarkt, его соглашение с "зелено-белыми" действует до 31 декабря 2026 года.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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