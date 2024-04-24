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GdS: Наполи сохраняет интерес к Судакову, но также сохраняются и проблемы такого перехода

Премьер-лига
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Основная проблема для Наполи - сумма, которую хочет Шахтер

GdS: Наполи сохраняет интерес к Судакову, но также сохраняются и проблемы такого перехода

Фото: Шахтар

Новина українською

"Наполи", который после прошлогоднего чемпионства проводит нынешний сезон неудачно, ищет возможность летом усилить состав.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, одной из основных целей неаполитанцев остается украинский хавбек "Шахтера" Георгий Судаков, которого у итальянского клуба не получилась подписать зимой.

Впрочем, итальянские журналисты отмечают, что у неаполитанцев на пути к подписанию игрока сборной Украины много проблем, главная из которых остается все той же – финансы.

Ранее "Шахтер" не заходил отпускать Судакова за 40 млн евро, ожидая лучших предложений от более богатых клубов. В то же время, "Наполи" не хочет участвовать в аукционах и постоянно поднимать цену, но готов увеличить предложение, если увидит, что другие не могут договориться с "Шахтером".

Также может стать проблемой непопадание "Наполи" в зону Лиги чемпионов. В таком случае как у клуба не будет денег на мощную трансферную кампанию, так и Судаков откажется переходить в клуб, который не пробился в сильнейший европейский турнир.

Напомним, что в текущем сезоне Судаков провел 30 матчей за "горняков" во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 3 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его в 25 млн евро.

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Источник:
GdS
Опубликовал: Михаил Черныш
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