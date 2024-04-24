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Шахтер предлагал до 1,5 млн евро за 16-летнего защитника Металлиста, но получил отказ

Премьер-лига
Обновлено

Агенты ищут парню команду в Европе

Шахтер предлагал до 1,5 млн евро за 16-летнего защитника Металлиста, но получил отказ

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Шахтер" проявляет серьезный интерес к главному молодому таланту "Металлиста" Кириллу Дигтярю.

По данным "Футбол 24", "горняки" уже несколько раз пробовали договориться о трансфере 16-летнего защитника и предлагали за игрока 1-1,5 млн евро + процент от продаж, но каждый раз получали отказ.

Как сообщает источник, футболист хочет продолжить карьеру в Европе и агенты игрока ищут ему клуб за границей.

В частности, выходили на "Манчестер Юнайтед" – скауты "МЮ" даже ездили смотреть его игру за сборную. Однако Кирилл манкунианцев не поразил. Сейчас актуальное направление – другие клубы в Великобритании и Испании.

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Ранее также была информация об интересе к игроку со стороны "Байера" и дортмундской "Боруссии".

Напомним, Дигтярь - воспитанник "Металлиста". Кирилл является рекордсменом УПЛ – он самый молодой игрок в истории чемпионатов Украины (дебют состоялся в возрасте 15 лет 159 дней в матче 24 тура сезона 2022/23 против "Днепра-1").

В текущем сезоне он в 18 матчах отличился голом и 4 ассистами. Его контракт с "Металлистом" действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает парня в 50 тысяч евро.

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Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
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