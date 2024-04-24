Бущан: Моя любимая часть тренировки, это когда тренеры говорят, что тренировка закончена

Голкипер " Динамо " Георгий Бущан рассказал о подготовке команды к матчу 26-го тура УПЛ с "Днепром-1".

- Расскажите, чему была посвящена сегодняшняя тренировка, на что обращали особое внимание?

- Это была первая тренировка в недельном цикле, больше для эмоций. Мы поработали в тренажерном зале, подготовились к основной части тренировки. У нас, вратарей, была своя работа. В общем, у нас есть два дня, которые мы в основном посвящаем нагрузкам. Поэтому все как всегда, идем по привычному графику. Нет смысла выделять какое-то новое упражнение.

- Какая ваша любимая часть тренировок для вратарей?

- Я пошучу: моя любимая часть, это когда тренеры говорят, что тренировка закончена (смеется). Признаюсь, все мы немного ленивы.

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- Следующий матч с "Днепром-1", чем вам запомнился этот соперник после матча первого круга?

- Это хороший соперник. Мы играем в гостях, там всем командам тяжело. Думаем только о победе, ведь пути назад у нас нет, только вперед. Ожидаю, что будет тяжелый матч.

- В прошлом матче "Динамо" минимально уступило, благодаря голу Гуцуляка, во второй части сезона "Днепр-1" не выглядит настолько мощно?

- Матч от матча может отличаться, но против "Динамо" все соперники выходят, как на последний бой. Так было и будет всегда. На ходу наш оппонент или переживает спад - это не играет никакой роли. Повторюсь, когда команды выходят против "Динамо", у них силы где и берутся, их хватает на все, что угодно.

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- Ходят слухи, что этот поединок команды могут сыграть в Киеве, или вам бы хотелось, чтобы игру перенесли из Днепра?

- Думаю, мало вероятности, что такое произойдет. В Днепре частые воздушные тревоги, поэтому нужно понимать, что из-за этого можем играть на пару часов дольше. Хочется просто спокойно сыграть, чтобы все было хорошо.

- На этот раз команда проведет полноценный недельный цикл подготовки, это привычнее, чем играть дважды в неделю?

- Люди ко всему привыкают, и мы уже привыкли играть через третий день на четвертый. У нас так было и осенью, когда участвовали в еврокубках, и сейчас в чемпионате. Лучше играть в таком режиме, ведь ты постоянно находишься в тонусе, и тренировок меньше (улыбается).