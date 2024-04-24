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Минай провел внутреннее расследование и сделал заявление относительно якобы попытки организовать договорной матч с Динамо
Официальное заявление закарпатского клуба
instagram.com/minaj_footballclub
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Ранее в СМИ появлялась информация, что Сергей Третьяк, друг известного украинского экс-футболиста Артема Милевского, предлагал двум игрокам "Миная" (Дмитрию Немчанинову и Евгению Скибе) "слить" этот матч за 5 тысяч долларов.
"ФК "Минай" провел внутреннее расследование по факту попытки привлечения игроков нашего клуба к организации матчей с фиксированным результатом.
По результатам внутреннего расследования ФК "Минай" не имеет никаких оснований подозревать футболистов в нечестной игре и выражает полное доверие игрокам и тренерскому штабу.
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В то же время информируем, что ФК "Минай" сотрудничает со Службой внутренних расследований противоправного поведения участников футбольных соревнований УАФ. Следственные действия продолжаются.
ФК "Минай" обязуется в дальнейшем способствовать следствию, чтобы в результате помочь побороть такие явления в украинском футболе, как "договорные" матчи и матчи с фиксированным результатом", - говорится в заявлении клуба.
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