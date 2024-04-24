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Минай провел внутреннее расследование и сделал заявление относительно якобы попытки организовать договорной матч с Динамо

Премьер-лига
Обновлено

Официальное заявление закарпатского клуба

Минай провел внутреннее расследование и сделал заявление относительно якобы попытки организовать договорной матч с Динамо

instagram.com/minaj_footballclub

Новина українською

"Минай" сделал официальное заявление относительно попыток якобы привлечения игроков закарпатского клуба к организации матча против "Динамо" с фиксированным результатом.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Сергей Третьяк, друг известного украинского экс-футболиста Артема Милевского, предлагал двум игрокам "Миная" (Дмитрию Немчанинову и Евгению Скибе) "слить" этот матч за 5 тысяч долларов.

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"ФК "Минай" провел внутреннее расследование по факту попытки привлечения игроков нашего клуба к организации матчей с фиксированным результатом.

По результатам внутреннего расследования ФК "Минай" не имеет никаких оснований подозревать футболистов в нечестной игре и выражает полное доверие игрокам и тренерскому штабу.

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В то же время информируем, что ФК "Минай" сотрудничает со Службой внутренних расследований противоправного поведения участников футбольных соревнований УАФ. Следственные действия продолжаются.

ФК "Минай" обязуется в дальнейшем способствовать следствию, чтобы в результате помочь побороть такие явления в украинском футболе, как "договорные" матчи и матчи с фиксированным результатом", - говорится в заявлении клуба.

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Динамо (Киев) ФК Минай
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Источник:
ФК Минай
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Вarcelinius
24.04.2024 в 19:35
Вода блъ.
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
24.04.2024 в 19:35
Вода блъ.
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