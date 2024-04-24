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УАФ провела расследование возможного манипулирования результатом матча Минай – Динамо и передала материалы в КДК

Премьер-лига

Дальше будет разбираться КДК

УАФ провела расследование возможного манипулирования результатом матча Минай – Динамо и передала материалы в КДК

УАФ

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УАФ сообщила о том, что провела служебное расследование по факту возможного влияния (манипулирования) результатом матча 16-го тура УПЛ "Минай" – "Динамо", который состоялся 17 апреля 2024 года.

"По сообщению главы Службы внутренних расследований противоправного поведения участников футбольных соревнований УАФ Андрея Давиденко, согласно Кодексу этики и честной игры 16 апреля 2024 года было открыто служебное расследование.

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Были проведены превентивные мероприятия и было предотвращено влияние (манипулирование) на результат матча.

В дальнейшем в рамках служебного расследования представителями комиссии, проводившей расследование, была осуществлена командировка в расположение "Миная" и собраны данные и показания, касающиеся дела. Были опрошены представители ужгородского клуба и представитель третьей стороны.

Все материалы расследования будут переданы в комитет по этике и честной игре", - говорится в заявлении УАФ.

Напомним, что ранее "Минай" заявил, что провел внутреннее служебное расследование, результаты которого передал в УАФ. Также сообщалось, что у клуба нет оснований для обвинения футболистов в нечестной игре.

После игры "Минай" – "Динамо" появилась информация, что двум игрокам клуба предлагали по 5 000 долларов за сдачу матча против киевлян.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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