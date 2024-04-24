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Милевский: Хочу вернуться только в Динамо - интересно найти нападающего, который был бы похож на меня
Но всему свое время
фото из свободных источников
Экс-игрок "
"Я однозначно вернусь. Конечно же, хочу только в "Динамо" Киев, но всему свое время. Придет время, и я вернусь.
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В какой должности себя вижу? Мне интересно работать с нападающими. Интересно найти нападающего, который был бы похож на меня. Может, он будет не из Украины, может, это будет какой-то иностранец", – сказал Милевский.
Напомним, что 39-летний бывший футболист находился в системе "Динамо" с 2002-го по 2013 год, в составе которого забил 84 мяча и отдал 54 результативные передачи в 241 матче. В бело-синей футболке Артем трижды становился чемпионом Украины и четыре раза выигрывал национальный кубок.
Также ранее Игорь Суркис заявлял, что готов найти Артему должность в киевском клубе.
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