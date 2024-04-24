Милевский: Хочу вернуться только в Динамо - интересно найти нападающего, который был бы похож на меня

Экс-игрок " Динамо " и сборной Украины Артем Милевский снова высказал желание работать в "Динамо".

"Я однозначно вернусь. Конечно же, хочу только в "Динамо" Киев, но всему свое время. Придет время, и я вернусь.

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В какой должности себя вижу? Мне интересно работать с нападающими. Интересно найти нападающего, который был бы похож на меня. Может, он будет не из Украины, может, это будет какой-то иностранец", – сказал Милевский.

Напомним, что 39-летний бывший футболист находился в системе "Динамо" с 2002-го по 2013 год, в составе которого забил 84 мяча и отдал 54 результативные передачи в 241 матче. В бело-синей футболке Артем трижды становился чемпионом Украины и четыре раза выигрывал национальный кубок.

Также ранее Игорь Суркис заявлял, что готов найти Артему должность в киевском клубе.