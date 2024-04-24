Артем Кравец в рамках обучения на футбольного менеджера посетил Манчестер Сити. ФОТО

Экс-форвард " Динамо ", а ныне советник президента киевлян по вопросам детско-юношеского футбола Артем Кравец продолжает учиться на футбольного менеджера.

Артем рассказал, что в рамках обучения посетил базу "Манчестер Сити".

"Обучение продолжается, на этот раз "Манчестер Сити". Одна из самых лучших новейших футбольных академий мира. Инвестированы огромные деньги? Да. Но как это все сделано с умом. Воспитанники школы последних лет: Фил Фоден, Коул Палмер, Браим Диас, Джейдон Санчо и это только самые известные.