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Артем Кравец в рамках обучения на футбольного менеджера посетил Манчестер Сити. ФОТО

Премьер-лига
Обновлено

Артем продолжает учиться

Артем Кравец в рамках обучения на футбольного менеджера посетил Манчестер Сити. ФОТО

instagram.com/kravets89

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-форвард "Динамо", а ныне советник президента киевлян по вопросам детско-юношеского футбола Артем Кравец продолжает учиться на футбольного менеджера.

Артем рассказал, что в рамках обучения посетил базу "Манчестер Сити".

"Обучение продолжается, на этот раз "Манчестер Сити". Одна из самых лучших новейших футбольных академий мира. Инвестированы огромные деньги? Да. Но как это все сделано с умом. Воспитанники школы последних лет: Фил Фоден, Коул Палмер, Браим Диас, Джейдон Санчо и это только самые известные.

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Очень благодарен за такую возможность European Club Association и, конечно, родному "Динамо", – написал Кравец в Инстаграм.

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Артем Кравец Динамо (Киев) Манчестер Сити
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