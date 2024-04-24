  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Защитник Металлиста 1925: Классическая ситуация - когда приходит новый тренер, команде надо привыкнуть к новым требованиям
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Металлиста 1925: Классическая ситуация - когда приходит новый тренер, команде надо привыкнуть к новым требованиям

Премьер-лига

Евгений Ткачук - о кризисе харьковчан и своей травме

Защитник Металлиста 1925: Классическая ситуация - когда приходит новый тренер, команде надо привыкнуть к новым требованиям

Фото: Металлист 1925

Новина українською

Защитник "Металлиста 1925" Евгений Ткачук высказался о безвыигрышной серии харьковской команды под руководством Виктора Скрипника и рассказал о сроках своего восстановления после операции.

– Евгений, команда под руководством Виктора Скрипника еще не одерживала победы. Как считаете, почему не удается прервать черную серию?

– Да, к сожалению, пока что нам не удалось добыть три зачетных балла в весенней части. Я думаю, здесь классическая ситуация. Когда приходит новый тренер, команде надо привыкнуть к новым требованиям. На это нужно время.

– Какая сейчас атмосфера в команде?

– Атмосфера в команде боевая, ребята как никогда хотят побеждать. Никому не нравится нынешняя ситуация в таблице УПЛ.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

– Вы в этом году еще не выходили на поле. Какая причина, у вас травма?

– Да, у меня травма. К сожалению, не получилось решить вопрос без хирургического вмешательства. Две недели назад была сделана операция. Реабилитация займет 6-8 недель.

По теме
yellow-arrow
Официально: Матч Днепр-1 - Динамо состоится в Днепре
yellow-arrow
Сборная Азербайджана хочет привлечь под свои знамена 18-летнего вингера Днепра-1
yellow-arrow
Клубы УПЛ приняли решение выделить средства на премирование арбитров – каждый должен дать по 1 млн гривен
Евгений Ткачук Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости