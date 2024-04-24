Защитник Металлиста 1925: Классическая ситуация - когда приходит новый тренер, команде надо привыкнуть к новым требованиям

Защитник "Металлиста 1925" Евгений Ткачук высказался о безвыигрышной серии харьковской команды под руководством Виктора Скрипника и рассказал о сроках своего восстановления после операции.

– Евгений, команда под руководством Виктора Скрипника еще не одерживала победы. Как считаете, почему не удается прервать черную серию?

– Да, к сожалению, пока что нам не удалось добыть три зачетных балла в весенней части. Я думаю, здесь классическая ситуация. Когда приходит новый тренер, команде надо привыкнуть к новым требованиям. На это нужно время.

– Какая сейчас атмосфера в команде?

– Атмосфера в команде боевая, ребята как никогда хотят побеждать. Никому не нравится нынешняя ситуация в таблице УПЛ.

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– Вы в этом году еще не выходили на поле. Какая причина, у вас травма?

– Да, у меня травма. К сожалению, не получилось решить вопрос без хирургического вмешательства. Две недели назад была сделана операция. Реабилитация займет 6-8 недель.