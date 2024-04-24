  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Клубы УПЛ приняли решение выделить средства на премирование арбитров – каждый должен дать по 1 млн гривен
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клубы УПЛ приняли решение выделить средства на премирование арбитров – каждый должен дать по 1 млн гривен

Премьер-лига
Обновлено

Комитет арбитров будет сам составлять рейтинг по итогам сезона

Клубы УПЛ приняли решение выделить средства на премирование арбитров – каждый должен дать по 1 млн гривен

instagram.com/fc_obolon_kyiv

Новина українською

Клубы УПЛ минимальным большинством поддержали предложение выделить средства на премирование арбитров.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, каждый клуб УПЛ должен выделить сумму 1 млн грн для улучшения судейства.

В УАФ будет создан фонд, средства из которого будут идти на бонусные выплаты арбитрам согласно оценочному рейтингу, который сам же комитет арбитров субъективно и составит по итогам сезона. Часть денег пойдет и на определенные организационные расходы комитета, включая процедуру прохождения полиграфа.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также Бурбас отмечает, что за создание такого фонда высказались 9 из 16 клубов, которые считают, что денежные премии помогут арбитрам работать более качественно, прозрачно и честно.

По теме
yellow-arrow
Официально: Матч Днепр-1 - Динамо состоится в Днепре
yellow-arrow
Сборная Азербайджана хочет привлечь под свои знамена 18-летнего вингера Днепра-1
yellow-arrow
Защитник Металлиста 1925: Классическая ситуация - когда приходит новый тренер, команде надо привыкнуть к новым требованиям
Украинская Премьер-лига Игорь Бурбас Комитет арбитров УАФ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
scorpius (Ck)
24.04.2024 в 23:11
А кто "премирует" больше всех, тот получит самое качественное и честное судейство
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
scorpius (Ck)
24.04.2024 в 23:11
А кто "премирует" больше всех, тот получит самое качественное и честное судейство
Ответить
0
0
Kondor (Веселе)
24.04.2024 в 23:39
Больше нету!.Читай внимательней.Все выкладывают по 1 Ляму.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости