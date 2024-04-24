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Клубы УПЛ приняли решение выделить средства на премирование арбитров – каждый должен дать по 1 млн гривен
Комитет арбитров будет сам составлять рейтинг по итогам сезона
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Клубы
По информации журналиста Игоря Бурбаса, каждый клуб УПЛ должен выделить сумму 1 млн грн для улучшения судейства.
В УАФ будет создан фонд, средства из которого будут идти на бонусные выплаты арбитрам согласно оценочному рейтингу, который сам же комитет арбитров субъективно и составит по итогам сезона. Часть денег пойдет и на определенные организационные расходы комитета, включая процедуру прохождения полиграфа.
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Также Бурбас отмечает, что за создание такого фонда высказались 9 из 16 клубов, которые считают, что денежные премии помогут арбитрам работать более качественно, прозрачно и честно.
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