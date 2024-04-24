  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сборная Азербайджана хочет привлечь под свои знамена 18-летнего вингера Днепра-1
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Азербайджана хочет привлечь под свои знамена 18-летнего вингера Днепра-1

Премьер-лига

Рамик Гаджиев родился в Баку, позже его семья переехала в Украину

Сборная Азербайджана хочет привлечь под свои знамена 18-летнего вингера Днепра-1

Скриншот: канал УАФ на YouTube

Новина українською

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) намерена привлечь форварда "Днепра-1" Рамика Гаджиева к игре за национальную команду страны, сообщает Azerisport.

Юный нападающий является уроженцем Баку, но в детстве его семья перебралась в Украину.

В настоящее время Гаджиев привлекается в юношескую сборную Украины (U-19). Самому футболисту еще предстоит сделать свой выбор относительно своего будущего.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Гаджиев провел 5 матчей (во всех выходил на замену) за основной состав "Днепра-1" без результативных действий. Также он в марте дебютировал за сборную Украины U-19, за которую уже провел 3 матча.

По теме
yellow-arrow
Официально: Матч Днепр-1 - Динамо состоится в Днепре
yellow-arrow
Клубы УПЛ приняли решение выделить средства на премирование арбитров – каждый должен дать по 1 млн гривен
yellow-arrow
Защитник Металлиста 1925: Классическая ситуация - когда приходит новый тренер, команде надо привыкнуть к новым требованиям
СК Днепр-1 Рамик Гаджиев
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Azerisport
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости