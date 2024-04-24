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Сборная Азербайджана хочет привлечь под свои знамена 18-летнего вингера Днепра-1
Рамик Гаджиев родился в Баку, позже его семья переехала в Украину
Скриншот: канал УАФ на YouTube
Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) намерена привлечь форварда "
Юный нападающий является уроженцем Баку, но в детстве его семья перебралась в Украину.
В настоящее время Гаджиев привлекается в юношескую сборную Украины (U-19). Самому футболисту еще предстоит сделать свой выбор относительно своего будущего.
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В этом сезоне Гаджиев провел 5 матчей (во всех выходил на замену) за основной состав "Днепра-1" без результативных действий. Также он в марте дебютировал за сборную Украины U-19, за которую уже провел 3 матча.
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