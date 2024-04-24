Сборная Азербайджана хочет привлечь под свои знамена 18-летнего вингера Днепра-1

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) намерена привлечь форварда " Днепра-1 " Рамика Гаджиева к игре за национальную команду страны, сообщает Azerisport.

Юный нападающий является уроженцем Баку, но в детстве его семья перебралась в Украину.

В настоящее время Гаджиев привлекается в юношескую сборную Украины (U-19). Самому футболисту еще предстоит сделать свой выбор относительно своего будущего.

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В этом сезоне Гаджиев провел 5 матчей (во всех выходил на замену) за основной состав "Днепра-1" без результативных действий. Также он в марте дебютировал за сборную Украины U-19, за которую уже провел 3 матча.