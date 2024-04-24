Официально: Матч Днепр-1 - Динамо состоится в Днепре

"Динамо" официально подтвердило, что выездной матч 26-го тура чемпионата Украины с "Днепром-1" состоится в эту субботу, 27 апреля, в Днепре на стадионе "Днепр-Арена".

Начало матча - в 13:00.

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В то же время, матч юношеских команд "Днепра-1" и "Динамо" состоится в столице.

Напомним, в течение нескольких дней участники этого поединка вели переговоры относительно возможного переноса игры в Киев, однако в итоге "Днепр-1" отказался от такого варианта проведения матча.