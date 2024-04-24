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Официально: Матч Днепр-1 - Динамо состоится в Днепре
Переноса не будет
scdnipro1.com.ua
"Динамо" официально подтвердило, что выездной матч 26-го тура
Начало матча - в 13:00.
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В то же время, матч юношеских команд "Днепра-1" и "Динамо" состоится в столице.
Напомним, в течение нескольких дней участники этого поединка вели переговоры относительно возможного переноса игры в Киев, однако в итоге "Днепр-1" отказался от такого варианта проведения матча.
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Источник:телеграм-канал Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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