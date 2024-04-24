  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Официально: Матч Днепр-1 - Динамо состоится в Днепре
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Матч Днепр-1 - Динамо состоится в Днепре

Премьер-лига

Переноса не будет

Официально: Матч Днепр-1 - Динамо состоится в Днепре

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Динамо" официально подтвердило, что выездной матч 26-го тура чемпионата Украины с "Днепром-1" состоится в эту субботу, 27 апреля, в Днепре на стадионе "Днепр-Арена".

Начало матча - в 13:00.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В то же время, матч юношеских команд "Днепра-1" и "Динамо" состоится в столице.

Напомним, в течение нескольких дней участники этого поединка вели переговоры относительно возможного переноса игры в Киев, однако в итоге "Днепр-1" отказался от такого варианта проведения матча.

По теме
yellow-arrow
Бущан: Чтобы догнать Шовковского по количеству матчей, мне нужно сыграть еще две карьеры
yellow-arrow
Сборная Азербайджана хочет привлечь под свои знамена 18-летнего вингера Днепра-1
yellow-arrow
Клубы УПЛ приняли решение выделить средства на премирование арбитров – каждый должен дать по 1 млн гривен
Динамо (Киев) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
телеграм-канал Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости