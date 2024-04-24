Бущан: Чтобы догнать Шовковского по количеству матчей, мне нужно сыграть еще две карьеры

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан, для которого недавний матч с "Полесьем" (3:0) стал 100-м матч в рамках УПЛ , прокомментировал это неординарное событие.

— Следили ли за своей статистикой? Знали, что матч с "Полесьем" будет для вас 100-м в Премьер-лиге?

— Нет, не следил и не знал о 100-м матче. Но смотрел, что через несколько поединков сыграю 150-й матч за "Динамо" во всех турнирах. Если принять во внимание время, за которое я провел эти поединки, считаю, что сыграл мало. Мог сыграть больше, но, к сожалению, были травмы и конкуренция. Знаю, чтобы догнать Александра Шовковского, мне нужно сыграть еще две карьеры (улыбается). В целом, приятно провести в Премьер-лиге 100 матчей. И еще много впереди.

— Половину из этих матчей вы сыграли "на ноль", вас радует такой процент "сухих" поединков?

— Надо принимать во внимание то, что я играю за "Динамо", где собраны лучшие футболисты страны, поэтому и такой процент "сухих" матчей. Лучше смотреть, сколько я пропустил, видимо, в этой графе нужно что-то улучшать (улыбается). Вообще, конечно, очень приятно играть "на ноль" и побеждать.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

— Какой матч за это время вам запомнился больше всего? Какой могли бы выделить?

— Пожалуй, я бы выделил два матча — это дебютный поединок за "Динамо" и чемпионский, когда мы победили "Ингулец" и досрочно выиграли чемпионат.

— А какой поединок считаете неудачным, и его хотелось бы забыть?

— Было таких пару поединков, которые бы хотелось вообще стереть из памяти (улыбается).