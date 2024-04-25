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Неделин: Металлист 1925 считает необходимым формировать фонд премирования арбитров УПЛ, но взносы задним числом не поддерживаем

Премьер-лига

Ранее сообщалось, что арбитры будут получать премии от клубов

Неделин: Металлист 1925 считает необходимым формировать фонд премирования арбитров УПЛ, но взносы задним числом не поддерживаем

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Генеральный директор "Металлиста 1925" Андрей Неделин прокомментировал информацию о том, что клубы УПЛ проголосовали за выделение средств на премирование арбитров.

– Появилась информация, что клубы УПЛ минимальным большинством поддержали предложение выделить средства на премирование арбитров. Как вы голосовали и почему именно так?

– Есть такая позиция – "другое". "За", "против" или "другое". Наш клуб проголосовал "другое". Наш клуб считает нужным формировать фонд премирования арбитров УПЛ, мы считаем это продуктивным шагом по улучшению качества работы судей – когда на них не будут влиять никак внешние факторы, они будут работать за надлежащую заработную плату. Это мы считаем очень хорошо.

Но формула, предложенная федерацией, нас не очень удовлетворяет. Делать, так сказать, предоплату на формирование этого фонда мы не считаем нужным. Мы поддерживаем оплату на предстоящий сезон с утвержденными участниками УПЛ-2024/25. А задним числом мы не считаем нужным вносить вклад в эту инициативу, - сказал Неделин.

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Металлист 1925 (Харьков) Андрей Неделин
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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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