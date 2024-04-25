Аутсайдер УПЛ интересуется Ракицким - Источник

"Металлист 1925" проявляет интерес к защитнику "Шахтера" Ярославу Ракицкому. Об этом сообщает Эндрю Тодос в своем Telegram-канале.

Согласно данным Transfermarkt, контракт Ракицкого с "горняками" заканчивается летом, поэтому он будет свободным агентом.

Напомним, в марте 2022 года Ярослав покинул РФ и перебрался в турецкий клуб "Адана Демирспор". В январе 2023 года Ракицкий вернулся в "Шахтер" на правах свободного агента.

В текущем сезоне Ракицкий провел 15 поединков за дончан во всех турнирах, забил 2 гола и оформил 1 ассист.

"Металлист 1925" занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице УПЛ. Харьковчане не побеждают 13 матчей подряд.