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Аутсайдер УПЛ интересуется Ракицким - Источник
Летом защитник станет свободным агентом
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Металлист 1925" проявляет интерес к защитнику "Шахтера" Ярославу Ракицкому. Об этом сообщает Эндрю Тодос в своем Telegram-канале.
Согласно данным Transfermarkt, контракт Ракицкого с "горняками" заканчивается летом, поэтому он будет свободным агентом.
Напомним, в марте 2022 года Ярослав покинул РФ и перебрался в турецкий клуб "Адана Демирспор". В январе 2023 года Ракицкий вернулся в "Шахтер" на правах свободного агента.
В текущем сезоне Ракицкий провел 15 поединков за дончан во всех турнирах, забил 2 гола и оформил 1 ассист.
"Металлист 1925" занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице УПЛ. Харьковчане не побеждают 13 матчей подряд.
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