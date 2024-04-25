Источник раскрыл дату старта следующего сезона УПЛ

Следующий футбольный сезон в Украине планируют начать в начале августа, пишет журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

Согласно данным источника, базовой датой старта сезона УПЛ-2024/25 является 3 августа. Однако она должна быть утверждена клубами.

25 апреля состоится онлайн-заседание клубов-участников Премьер-лиги, на котором и должны выбрать дату старта нового сезона чемпионата Украины.

Отметим, что в эти даты на футбольном турнире парижской Олимпиады начнется стадия плей-офф. Пробиться туда все шансы имеет сборная Украины U-23 под руководством Руслана Ротаня.