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Источник раскрыл дату старта следующего сезона УПЛ

Премьер-лига

Известно, когда планируют начать новый футбольный сезон в Украине

Источник раскрыл дату старта следующего сезона УПЛ

Фото - Анатолій Спиця

Новина українською

Следующий футбольный сезон в Украине планируют начать в начале августа, пишет журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

Согласно данным источника, базовой датой старта сезона УПЛ-2024/25 является 3 августа. Однако она должна быть утверждена клубами.

25 апреля состоится онлайн-заседание клубов-участников Премьер-лиги, на котором и должны выбрать дату старта нового сезона чемпионата Украины.

Отметим, что в эти даты на футбольном турнире парижской Олимпиады начнется стадия плей-офф. Пробиться туда все шансы имеет сборная Украины U-23 под руководством Руслана Ротаня.

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Опубликовал: Алина Ерофеева
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