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Источник раскрыл дату старта следующего сезона УПЛ
Известно, когда планируют начать новый футбольный сезон в Украине
Фото - Анатолій Спиця
Следующий футбольный сезон в Украине планируют начать в начале августа, пишет журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.
Согласно данным источника, базовой датой старта сезона УПЛ-2024/25 является 3 августа. Однако она должна быть утверждена клубами.
25 апреля состоится онлайн-заседание клубов-участников Премьер-лиги, на котором и должны выбрать дату старта нового сезона чемпионата Украины.
Отметим, что в эти даты на футбольном турнире парижской Олимпиады начнется стадия плей-офф. Пробиться туда все шансы имеет сборная Украины U-23 под руководством Руслана Ротаня.
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