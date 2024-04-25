Официально. Черноморец проведет оба матча с Шахтером в Киеве

Поединки 12-тура УПЛ "Черноморец" - "Шахтер" и 27-го тура "Шахтер" - "Черноморец" состоятся в Киеве на стадионе "Левый берег". Матчи будут сыграны 1 и 5 мая соответственно, в 13:00 и 18:00.

Пресс-служба "Черноморца" сообщила, что именно одесский клуб был инициатором переноса игр.