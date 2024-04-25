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Официально. Черноморец проведет оба матча с Шахтером в Киеве
Это инициатива одесситов
Фото: ФК Чорноморець
Поединки 12-тура УПЛ "Черноморец" - "Шахтер" и 27-го тура "Шахтер" - "Черноморец" состоятся в Киеве на стадионе "Левый берег". Матчи будут сыграны 1 и 5 мая соответственно, в 13:00 и 18:00.
Пресс-служба "Черноморца" сообщила, что именно одесский клуб был инициатором переноса игр.
"Мы благодарны руководству донецкого клуба, что в этом вопросе пошли нам на встречу. Причина изменения места проведения игр - сложная логистика, что не способствует качественной подготовке футболистов накануне ответственных матчей на финишной прямой чемпионата.
Одесская команда по предварительному расписанию имела бы такую карту футбольных встреч: Ужгород - Одесса - Львов. В течение 10 дней команду ждали бы почти 60 часов путешествий на поезде.
Поэтому из соображений эффективной и удобной логистики "Черноморец" решил вступить в переговоры с соперником и пришел к важному соглашению.
По обоюдному решению клубов организацией продажи билетов возьмет на себя ФК "Шахтер". Все привлеченные с продажи билетов средства будут направлены на поддержку Вооруженных сил Украины", - говорится в заявлении одесского клуба.
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