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Источник: Металлист 1925 не проявляет интереса к Ракицкому

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Источник: Металлист 1925 не проявляет интереса к Ракицкому

shakhtar.com

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"Металлист 1925" не заинтересован в кандидатуре Ярослава Ракицкого. Информацию об интересе со стороны харьковского клуба к 34-летнему защитнику "Шахтера" опроверг ТаТоТаке.

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Как сообщает источник, Ракицкий не фигурирует в скаутинговых списках "Металлиста 1925". К тому же, у руководства клуба существуют шорт-листы на каждую позицию, но они остаются неактуальными, пока команда Скрипника не гарантировала себе место в УПЛ на следующий сезон.

В этом сезоне Ракицкий провел 15 матчей в составе «горняков» во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
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