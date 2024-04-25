Источник: Металлист 1925 не проявляет интереса к Ракицкому

"Металлист 1925" не заинтересован в кандидатуре Ярослава Ракицкого. Информацию об интересе со стороны харьковского клуба к 34-летнему защитнику "Шахтера" опроверг ТаТоТаке.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Как сообщает источник, Ракицкий не фигурирует в скаутинговых списках "Металлиста 1925". К тому же, у руководства клуба существуют шорт-листы на каждую позицию, но они остаются неактуальными, пока команда Скрипника не гарантировала себе место в УПЛ на следующий сезон.

В этом сезоне Ракицкий провел 15 матчей в составе «горняков» во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал одну результативную передачу.