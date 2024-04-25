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Пономарев: В УПЛ нет проходных матчей, поэтому нас ожидает серьезный поединок с Вересом
"Рух" готовится к игре с ровенчанами
Фото: ФК Рух
Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал о подготовке команды к матчу с "Вересом".
"Мы изучали как играет "Верес". Это очень организованная команда, которая демонстрирует неплохую игру во втором круге. Ровенчане хорошо действуют в переходных фазах и "Рух" должен быть готовым к этому.
Сейчас в чемпионате нет проходных матчей, поэтому нас ожидает серьезный поединок. Команда тренируется в своем привычном режиме, ведь к каждой игре мы готовимся очень ответственно.
На тренировках игроки индивидуально и командно работают над завершением атак и ударами. Однако также следует учитывать, что все зависит от мастерства и хладнокровия футболиста, а все это приходит с опытом. Я могу высказать претензии игрокам только тогда, когда они не выкладываются на поле.
В то же время я никогда не буду ругать футболиста за технический брак. В предыдущей игре с "Минаем" свои моменты не реализовали одни из лучших наших атакующих игроков, которые хорошо себя проявляют в этом компоненте игры - такое случается и ничего страшного в этом нет", - сказал Пономарев.
Матч 26-го тура УПЛ "Рух" - "Верес" состоится 27 апреля и начнется в 18:00.
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