Динамо интересуется защитником Миная U-19 - Источник

"Динамо" заинтересовано в услугах защитника юношеской команды "Миная" 16-летнего Андрея Чеберинчака. Об этом утверждает Sport.ua.

С начала второй части сезона юный центральный защитник стабильно выступает в первенстве U-19 и, несмотря на возраст, показывает качественный футбол. Имеет хорошие физические качества. По манере игры напоминает Илью Забарного - высокий, хорошо действует на втором этаже и в силовой борьбе, хорошо работает с мячом.

Права на игрока принадлежат Академии ФК "Львов", которая выступает в юношеском чемпионате Украины под брендом "Миная". В нынешнем сезоне Чеберинчак провел 8 матчей в чемпионате U-19 и забил два гола.

Отметим, что летом 2023 года "Динамо" подписало еще одного воспитанника ФК "Львов" Тараса Михавко, который уже дорос до первой команды.