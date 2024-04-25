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Минай - Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Минай - Черноморец: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.04.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Минай - Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Новина українською

Ранее Желько Любенович говорил, что два домашних матча против "Руха" и "Черноморца" будут ключевыми для "Миная" в борьбе за выживание. Одну игру из этой серии закарпатцы уже провели – не победили (1:1 с "Рухом"). На очереди – второй матч.

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"Черноморец" особых турнирных задач уже не имеет. А вот у "Миная" эта задача остро стоит – нужно брать очки уже сейчас, чтобы надеяться на финише зацепиться за шанс в переходной зоне.

Матч 26-го тура УПЛ запланирован на субботу, 27-е апреля 2024-го года, в пригороде Ужгорода. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях и прочее. В частности, найти УПЛ ТВ можно на Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vоdafone TV и тому подобное.

Начало матча – в 13:00. Начало видеотрансляции – в 12:55. Если вы не будете иметь возможности смотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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