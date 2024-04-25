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Сабо: Мудрик своими выступлениями за Челси сделал антирекламу нашим игрокам

Премьер-лига
Обновлено

Йожеф Йожефович недоумевает, куда смотрел Челси, когда покупал Мудрика

Сабо: Мудрик своими выступлениями за Челси сделал антирекламу нашим игрокам

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо оценил уровень Владимира Бражко и Георгия Судакова, которых считают одними из самых перспективных украиснких футболистов.

– Вас кто-то радует из игроков в нынешнем чемпионате Украины?

– Нет у нас классных футболистов! Для меня номер 1 – это Бражко. Он первым уедет за границу. У него есть хорошие данные: отбор, видение поля, передачи, прекрасный удар. Второго такого футболиста в чемпионате Украины я не вижу.

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– А Судаков?

– Он меня не впечатляет. Да, Судаков работоспособен, но я не вижу, чтобы он хорошо работал в отборе как полузащитник. О нем много пишут, но в "Шахтере" привыкли подогревать интерес к своим футболистам, чтобы дорого их продать, как Мудрика. Но после Мудрика не очень-то хорошо и покупают наших футболистов. Михаил сделал антирекламу нашим игрокам своими выступлениями за "Челси".

Я вообще не понимаю, как лондонский клуб за ним смотрел?! Какие они увидели в нем качества?! Кроме скорости, у Мудрика ничего нет! Соперники его уже давно читают и идет страховка, один на один против Мудрика уже никто не играет. Поэтому он ничего не может сделать в АПЛ. Переоцененный игрок.

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Йожеф Сабо Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик Георгий Судаков Владимир Бражко
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
25.04.2024 в 17:50
А чи були б ми на ЧЄ, якби не той же Мудрик, який брав безпосередню участь у голах збірної в плей-оф? І хто там окрім Палмера у нинішньому Челсі показує супергру? Так що, не все так однозначно, пане Сабо.
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Комментарии 1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
25.04.2024 в 17:50
А чи були б ми на ЧЄ, якби не той же Мудрик, який брав безпосередню участь у голах збірної в плей-оф? І хто там окрім Палмера у нинішньому Челсі показує супергру? Так що, не все так однозначно, пане Сабо.
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