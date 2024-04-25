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Сабо: Мудрик своими выступлениями за Челси сделал антирекламу нашим игрокам
Йожеф Йожефович недоумевает, куда смотрел Челси, когда покупал Мудрика
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший главный тренер "Динамо" и
– Вас кто-то радует из игроков в нынешнем чемпионате Украины?
– Нет у нас классных футболистов! Для меня номер 1 – это Бражко. Он первым уедет за границу. У него есть хорошие данные: отбор, видение поля, передачи, прекрасный удар. Второго такого футболиста в чемпионате Украины я не вижу.
– А Судаков?
– Он меня не впечатляет. Да, Судаков работоспособен, но я не вижу, чтобы он хорошо работал в отборе как полузащитник. О нем много пишут, но в "Шахтере" привыкли подогревать интерес к своим футболистам, чтобы дорого их продать, как Мудрика. Но после Мудрика не очень-то хорошо и покупают наших футболистов. Михаил сделал антирекламу нашим игрокам своими выступлениями за "Челси".
Я вообще не понимаю, как лондонский клуб за ним смотрел?! Какие они увидели в нем качества?! Кроме скорости, у Мудрика ничего нет! Соперники его уже давно читают и идет страховка, один на один против Мудрика уже никто не играет. Поэтому он ничего не может сделать в АПЛ. Переоцененный игрок.
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