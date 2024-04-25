"Мы с болельщиками – настоящая семья". Дибанго провел автограф-сессию для фанатов Кривбасса

Камерунский защитник " Кривбасса " Иван Дибанго провел автограф-сессию для фанатов команды, после чего поделился эмоциями от встречи с болельщиками.

"Я очень рад этой встрече. Тем более, это моя первая автографсессия в "Кривбассе". Мы с болельщиками – настоящая семья. Ты не можешь играть в футбол, если у тебя нет поклонников, а фаны, в свою очередь, не могут жить без футбола. Вот такая связь между нами", - сказал Дибанго/