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"Мы с болельщиками – настоящая семья". Дибанго провел автограф-сессию для фанатов Кривбасса

Премьер-лига
Обновлено

Иван - настоящая звезда Кривбасса

"Мы с болельщиками – настоящая семья". Дибанго провел автограф-сессию для фанатов Кривбасса

fckryvbas.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Камерунский защитник "Кривбасса" Иван Дибанго провел автограф-сессию для фанатов команды, после чего поделился эмоциями от встречи с болельщиками.

"Я очень рад этой встрече. Тем более, это моя первая автографсессия в "Кривбассе". Мы с болельщиками – настоящая семья. Ты не можешь играть в футбол, если у тебя нет поклонников, а фаны, в свою очередь, не могут жить без футбола. Вот такая связь между нами", - сказал Дибанго/

Напомним, что в текущем сезоне 22-летний Дибанго провел за "Кривбасс" 25 матчей в УПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 6 ассистов.

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Кривбасс (Кривой Рог) Иван Дибанго
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