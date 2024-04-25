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"Мы с болельщиками – настоящая семья". Дибанго провел автограф-сессию для фанатов Кривбасса
Иван - настоящая звезда Кривбасса
fckryvbas.com
Камерунский защитник "
"Я очень рад этой встрече. Тем более, это моя первая автографсессия в "Кривбассе". Мы с болельщиками – настоящая семья. Ты не можешь играть в футбол, если у тебя нет поклонников, а фаны, в свою очередь, не могут жить без футбола. Вот такая связь между нами", - сказал Дибанго/
Напомним, что в текущем сезоне 22-летний Дибанго провел за "Кривбасс" 25 матчей в УПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 6 ассистов.
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