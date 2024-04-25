Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сабо: Ракицкому надо заканчивать карьеру и не мучиться. Как и Гармашу
Йожеф Йожефович прокомментировал интерес Металлиста 1925 к Ракицкому
Фото: ФК Шахтар
Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал слухи об интересе "
– Йожеф Йожефович, появилась информация, что "Металлист 1925" летом может подписать Ракицкого. Верите в такое развитие событий?
– Скажу честно – похоже на фейк. Это же еще нужно, чтобы "Металлист 1925" остался в УПЛ, а шансы на вылет у них очень высокие. Наверное, Ярослав оказался не нужен Пушичу, потому что он его не ставит. Ракицкому уже 34 года, куда ему мотаться туда-сюда? Мое мнение, что ему нужно уже заканчивать с футболом и не мучиться, раз он оказался ненужным "Шахтеру".
– Как думаете, Ракицкий согласится выступать в Первой лиге, если "Металлист 1925" вылетит?
– Не уверен, что он согласится играть в Первой лиге. Повторюсь, в таком возрасте нужно уже заканчивать. Ракицкому надо было раньше думать, что делать. Нужно было пойти на тренерские курсы, получить диплом и тренировать себе спокойно команду во Второй или Первой лиге. Возможно, у него какие-то другие планы, не знаю.
– Зачем Ракицкий понадобился Скрипнику?
- Потому что тренер не может набрать хороших футболистов – их у нас просто нет! Если кто-то появляется, то он сразу уезжает в Европу. Легионеры к нам бояться ехать, вон в "Днепре-1" все разбежались. Не завидую Максимову, команды у него практически не осталось. Идет война и люди разбегаются, с этим мы ничего не можем поделать. Раньше наши футболисты в Польшу не ездили.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
– Ваше мнение понятно – Ракицкому нужно заканчивать. Ну, а все же, по своему уровню, он способен усилить "Металлист 1925"?
– Конечно! У Ракицкого есть мастерство, у него хорошая левая нога, отличные длинные передачи. Но возраст есть возраст и от этого никуда не деться.
– В "Металлисте 1925" играет еще одна возрастная звезда – Денис Гармаш.
– У него такая же ситуация, как и с Ракицким. Я советую этим ребятам заканчивать, раз они не подходят "Шахтеру" и "Динамо".
Популярное сейчас
- Главный тренер Эвертона рассказал о травме Миколенко
- Известно, кто в Украине покажет бой Усик - Фьюри
- Второе место УПЛ на пути к группе ЛЧ должно пройти трех соперников. Известно, какие команды могут претендовать на посев
- "Он очень яркий футболист". Источник назвал игрока, которого Динамо вернет из аренды
- Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО
- Игрок сборной Украины сделал предложение своей возлюбленной