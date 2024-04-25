Источник: Причина переноса матчей Черноморца и Шахтера в Киев - нежелание бразильцев горняков ехать в Одессу

Сегодня стало известно, что поединки 12-го и 27-го туров УПЛ между "Шахтером" и "Черноморцем" состоятся в Киеве на стадионе "Левый берег". Матчи будут сыграны 1 и 5 мая соответственно, в 13:00 и 18:00.

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Пресс-служба "Черноморца" сообщила, что именно одесский клуб был инициатором переноса игр, Причина изменения места проведения матчей - сложная логистика, что не способствует качественной подготовке футболистов накануне ответственных поединков на финишной прямой чемпионата.

Тем не менее, по данным источников, не все так просто в этом вопросе.

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Как сообщает Динамо Киев Inside, инициатором переноса были именно "горняки", а главная причина – решительный отказ многочисленных бразильцев команды ехать в неспокойную нынче Одессу.

Напомним, что в последние месяцы Одесса находится под постоянными обстрелами врага как ракетами, так и ударными дронами. Тем не менее, матчи УПЛ (как и ПФЛ) в Одессе проводились, правда, по большей части – без болельщиков.