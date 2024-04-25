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Источник: Причина переноса матчей Черноморца и Шахтера в Киев - нежелание бразильцев горняков ехать в Одессу

Премьер-лига
Обновлено

В Одессе сейчас неспокойно, россияне постоянно атакуют город и регион

Источник: Причина переноса матчей Черноморца и Шахтера в Киев - нежелание бразильцев горняков ехать в Одессу

shakhtar.com

Новина українською

Сегодня стало известно, что поединки 12-го и 27-го туров УПЛ между "Шахтером" и "Черноморцем" состоятся в Киеве на стадионе "Левый берег". Матчи будут сыграны 1 и 5 мая соответственно, в 13:00 и 18:00.

Читайте такжеОфициально. Черноморец проведет оба матча с Шахтером в Киеве

Пресс-служба "Черноморца" сообщила, что именно одесский клуб был инициатором переноса игр, Причина изменения места проведения матчей - сложная логистика, что не способствует качественной подготовке футболистов накануне ответственных поединков на финишной прямой чемпионата.

Тем не менее, по данным источников, не все так просто в этом вопросе.

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Как сообщает Динамо Киев Inside, инициатором переноса были именно "горняки", а главная причина – решительный отказ многочисленных бразильцев команды ехать в неспокойную нынче Одессу.

Напомним, что в последние месяцы Одесса находится под постоянными обстрелами врага как ракетами, так и ударными дронами. Тем не менее, матчи УПЛ (как и ПФЛ) в Одессе проводились, правда, по большей части – без болельщиков.

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Источник:
Динамо Киев Inside
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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scorpius (Ck)
25.04.2024 в 19:31
Дошёл до строчки "Как сообщает Динамо Киев Inside..." Дальше читать желание отпало
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Комментарии 5
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scorpius (Ck)
25.04.2024 в 19:31
Дошёл до строчки "Как сообщает Динамо Киев Inside..." Дальше читать желание отпало
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0
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aleks68
25.04.2024 в 18:59
почему на сайте публикуют только мнения болельщиков и источников от динамо киев?
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0
0
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alex 66 (Кременчук)
25.04.2024 в 18:48
Що значить небажання їхати....штраф на бабки-раз, контракт є -це два, на банку три- борзота ч...шкіра
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2
2
Pianist (Київ)
25.04.2024 в 18:24
Снова донецкие договорняки… кабинетный чемпионат.
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3
3
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scorpius (Ck)
25.04.2024 в 19:32
Шо такое? Ваш хлеб отбираем?
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0
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