  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Челси и Арсенал интересуются Судаковым, - источник
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси и Арсенал интересуются Судаковым, - источник

Премьер-лига
Обновлено

Об этом пишет инсайдер Никола Скира

Челси и Арсенал интересуются Судаковым, - источник

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Лондонские "Арсенал" и "Челси" интересуются хавбеком "Шахтера" Георгием Судаковым, сообщает инсайдер Николо Скира.

Впрочем, каких-либо подробностей интереса источник не дает.

Читайте такжеСабо: Мудрик своими выступлениями за Челси сделал антирекламу нашим игрокам

Напомним, что зимой главными претендентами на Судакова считались "Ювентус" и "Наполи" - неаполитанцы даже предлагали за игрока 40 млн евро, но этот "оффер" "Шахтер" отклонил.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что в текущем сезоне хавбек провел 30 матчей за "горняков" во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 3 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его в 25 млн евро.

По теме
yellow-arrow
ЛНЗ Черкассы – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 26-го тура чемпионата Украины
yellow-arrow
Источник: Причина переноса матчей Черноморца и Шахтера в Киев - нежелание бразильцев горняков ехать в Одессу
yellow-arrow
"Мы с болельщиками – настоящая семья". Дибанго провел автограф-сессию для фанатов Кривбасса
Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Георгий Судаков
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости