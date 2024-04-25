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Челси и Арсенал интересуются Судаковым, - источник
Об этом пишет инсайдер Никола Скира
Getty Images / Global Images Ukraine
Лондонские "Арсенал" и "Челси" интересуются хавбеком "Шахтера" Георгием Судаковым, сообщает инсайдер Николо Скира.
Впрочем, каких-либо подробностей интереса источник не дает.
Напомним, что зимой главными претендентами на Судакова считались "Ювентус" и "Наполи" - неаполитанцы даже предлагали за игрока 40 млн евро, но этот "оффер" "Шахтер" отклонил.
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Напомним, что в текущем сезоне хавбек провел 30 матчей за "горняков" во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 3 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его в 25 млн евро.
#Arsenal and #Chelsea have shown interest in #Shakthar’s midfielder Georgiy #Sudakov. #transfers https://t.co/UPydc0ezFP— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 25, 2024
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