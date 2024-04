Челси и Арсенал интересуются Судаковым, - источник

Лондонские "Арсенал" и "Челси" интересуются хавбеком "Шахтера" Георгием Судаковым, сообщает инсайдер Николо Скира.

Впрочем, каких-либо подробностей интереса источник не дает.

Напомним, что зимой главными претендентами на Судакова считались "Ювентус" и "Наполи" - неаполитанцы даже предлагали за игрока 40 млн евро, но этот "оффер" "Шахтер" отклонил.

Напомним, что в текущем сезоне хавбек провел 30 матчей за "горняков" во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 3 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его в 25 млн евро.

#Arsenal and #Chelsea have shown interest in #Shakthar’s midfielder Georgiy #Sudakov. #transfers https://t.co/UPydc0ezFP