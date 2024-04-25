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ЛНЗ Черкассы – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 26-го тура чемпионата Украины

Премьер-лига
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ЛНЗ Черкассы – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 26-го тура чемпионата Украины

Шахтар

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 26-го тура Украинской Премьер-лиги между черкасским "ЛНЗ" и донецким "Шахтером".

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Лидер турнирной таблицы приедет к середняку первенства, чтобы набрать очки и продолжить свой путь к золотым медалям. Последнее время у команды Пушича не стесняются пить кровь, впрочем, серьезных осечек "горняки" не допускали и результата таки добивались. Возможна ли сенсация? Ответ на этот и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 27 апреля – в 15:25 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Игорь Ковтун

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