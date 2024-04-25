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"Здесь и комментировать нечего". Директор Металлиста 1925 опровергает интерес к Ракицкому
Судя по всему, Ярослава в харьковском клубе не будет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный директор "Металлиста 1925" Андрей Неделин опроверг
"Здесь и комментировать нечего. Я очень удивился, увидев такую информацию. Не понимаю, откуда она вообще появилась.
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На данном этапе кандидатура Ракицкого не рассматривается "Металлистом 1925". В шорт-листах нашего клуба его нет", - сказал Неделин.
Напомним, что в этом сезоне 34-летний Ракицкий провел 15 матчей в составе "горняков" во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал одну результативную передачу.
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