  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Здесь и комментировать нечего". Директор Металлиста 1925 опровергает интерес к Ракицкому
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Здесь и комментировать нечего". Директор Металлиста 1925 опровергает интерес к Ракицкому

Премьер-лига
Обновлено

Судя по всему, Ярослава в харьковском клубе не будет

"Здесь и комментировать нечего". Директор Металлиста 1925 опровергает интерес к Ракицкому

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный директор "Металлиста 1925" Андрей Неделин опроверг информацию СМИ об интересе харьковского клуба к защитнику "Шахтера" Ярославу Ракицкому.

"Здесь и комментировать нечего. Я очень удивился, увидев такую информацию. Не понимаю, откуда она вообще появилась.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На данном этапе кандидатура Ракицкого не рассматривается "Металлистом 1925". В шорт-листах нашего клуба его нет", - сказал Неделин.

Напомним, что в этом сезоне 34-летний Ракицкий провел 15 матчей в составе "горняков" во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал одну результативную передачу.

По теме
yellow-arrow
Кривбасс заплатил в 2023 году налогов на 38,5 миллионов гривен
yellow-arrow
Сабо: Ракицкому надо заканчивать карьеру и не мучиться. Как и Гармашу
yellow-arrow
Директор Кривбасса: Мы поддерживаем официальное финансовое стимулирование арбитров, но лучше это сделать со следующего сезона
Ярослав Ракицкий Шахтер (Донецк) Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
25.04.2024 в 19:53
иди в ЧО --возьмут и ГИО тоже
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
25.04.2024 в 19:53
иди в ЧО --возьмут и ГИО тоже
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости