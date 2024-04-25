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Директор Кривбасса: Мы поддерживаем официальное финансовое стимулирование арбитров, но лучше это сделать со следующего сезона

Премьер-лига

Все дело в формировании бюджетов клубов на сезон

Директор Кривбасса: Мы поддерживаем официальное финансовое стимулирование арбитров, но лучше это сделать со следующего сезона

uaf.ua

Новина українською

Генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко пояснил позицию клуба относительно создания фонда для премирования лучших арбитров УПЛ.

– Позиция нашего клуба – в целом поддерживаем. Но есть нюанс в том, что было предложение сделать это в этом сезоне, а мы хотим со следующего. Мы должны понять, сбюджетировать это, а потом уже собрать средства. А не сначала собрать, а потом уже бюджетировать. Немножко наоборот сделать.

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Но мы поддерживаем обеими руками рейтинг, стимулирование арбитров официальное, чтобы мы собрали средства, лучший арбитр пусть зарабатывает на квартиру, на что угодно. Чтобы он понимал, что он может все это чисто заработать.

– А в этом сезоне вы не хотите из-за того, что…

– Мы не понимаем, мы не видим, куда пойдут эти деньги. Как мы работаем: сначала формируем бюджет, а потом просим средства. Так и должно все работать: сначала формируется бюджет, потом все остальное.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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