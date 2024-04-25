Директор Кривбасса: Мы поддерживаем официальное финансовое стимулирование арбитров, но лучше это сделать со следующего сезона

Генеральный директор " Кривбасса " Владимир Баенко пояснил позицию клуба относительно создания фонда для премирования лучших арбитров УПЛ.

– Позиция нашего клуба – в целом поддерживаем. Но есть нюанс в том, что было предложение сделать это в этом сезоне, а мы хотим со следующего. Мы должны понять, сбюджетировать это, а потом уже собрать средства. А не сначала собрать, а потом уже бюджетировать. Немножко наоборот сделать.

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Но мы поддерживаем обеими руками рейтинг, стимулирование арбитров официальное, чтобы мы собрали средства, лучший арбитр пусть зарабатывает на квартиру, на что угодно. Чтобы он понимал, что он может все это чисто заработать.

– А в этом сезоне вы не хотите из-за того, что…

– Мы не понимаем, мы не видим, куда пойдут эти деньги. Как мы работаем: сначала формируем бюджет, а потом просим средства. Так и должно все работать: сначала формируется бюджет, потом все остальное.