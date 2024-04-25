Кривбасс заплатил в 2023 году налогов на 38,5 миллионов гривен

" Кривбасс " объявил о том, что в 2023 году клуб уплатил налогов в бюджет Украины на общую сумму 38 476 144 гривны.

Клуб отмечет, что является добросовестным налогоплательщиком, ведь это важная и почетная обязанность каждого, особенно в эти тяжелые для Украины времена.

Уплаченные налоги разрешают наполнить бюджет Украины. Наше государство может функционировать в условиях войны и помогать ВСУ уничтожать врага.

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