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Кривбасс заплатил в 2023 году налогов на 38,5 миллионов гривен
Клуб отмечет, что является добросовестным налогоплательщиком
fckryvbas.com
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Клуб отмечет, что является добросовестным налогоплательщиком, ведь это важная и почетная обязанность каждого, особенно в эти тяжелые для Украины времена.
Уплаченные налоги разрешают наполнить бюджет Украины. Наше государство может функционировать в условиях войны и помогать ВСУ уничтожать врага.
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